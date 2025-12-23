È stata inaugurata a Pistoia la mostra "Marino Marini: la pittura", ospitata a Palazzo Fabroni. Il percorso cronologico, che copre il periodo dal 1920 al 1970, “svela il lato pittorico del Maestro”. L’esposizione include i celebri cicli dei «Gridi», le «Composizioni di elementi» e una serie di opere inedite, evidenziando come per Marini “la forma nascesse intrinsecamente dal colore”. L’allestimento segna la fine di lunghi stalli burocratici legati alla chiusura del museo di Palazzo del Tau, attualmente in restauro. La rassegna resterà aperta fino al 6 aprile 2026, con orari estesi il weekend e aperture speciali durante le festività natalizie; offre anche laboratori per bambini e approfondimenti per esperti.

Il sindaco Anna Maria Celesti dichiara che “Valorizzare Marino durante i lavori al Palazzo del Tau significa rilanciare il rapporto vivo tra l’artista e la sua città”, mentre Andrea Niccolai, presidente della Fondazione Marino Marini, afferma: “La Fondazione si è rimessa in cammino. Questa selezione emozionante restituisce un’opera talvolta trascurata rispetto alla scultura” ed evidenzia che “l’ispirazione nasceva dal colore”.

Il contesto e la sede dell’iniziativa

Palazzo Fabroni a Pistoia ospita per questa occasione l’antologica temporanea in attesa della riapertura del museo di Palazzo del Tau, uno spazio storico in restauro. La mostra assume così una doppia valenza: da un lato valorizza il nucleo pittorico di Marino Marini, dall’altro mantiene vivo il legame tra l’artista e la sua città natale, come sottolineato dal sindaco Celesti e dal presidente Niccolai.

Marino Marini pittore: storia e ruolo del colore nella sua arte

Marino Marini (1901‑1980) è noto soprattutto per le sue sculture monumentali, in particolare i «Cavalieri e cavalli». Tuttavia, la sua ricerca pittorica ha rappresentato una componente fondamentale del suo linguaggio artistico: egli stesso affermava che “l’ispirazione nasceva dal colore”, segno di una concezione in cui la pittura generava la forma (dove la forma nasce intrinsecamente dal colore).