Curro tornerà da Lujan con una pessima notizia nelle prossime puntate de La Promessa: "Il dottor Gamarra è deceduto in un incidente stradale".

Le anticipazioni rivelano che Curro fingerà di dover restituire lo stetoscopio al medico per incontrarlo e chiedergli di Jana. Quando andrà in paese, però, verrà a sapere che Gamarra ha perso la vita perché la sua auto è andata fuori strada.

La nuova vita di Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuovi inquietanti sviluppi dopo l'addio a Jana. Curro tornerà al palazzo ma sarà il nuovo valletto della famiglia: questo sarà l'unico modo di aggirare l'ammonimento del re.

Per il ragazzo sarà una situazione umiliante, perché Lorenzo non perderà occasione per provocarlo, ma non avrà altra scelta. La priorità di Curro sarà continuare ad indagare sulla morte di Jana a qualunque costo e vivere al palazzo gli permetterà di restare a contatto con l'ipotetico assassino di sua sorella. Curro si adatterà subito al suo nuovo ruolo, soprattutto perché troverà un'affettuosa accoglienza da parte della servitù. Pia sarà la confidente principale di Curro: a lei il ragazzo confesserà tutti i suoi dubbi e le chiederà aiuto. "Ho bisogno di una scusa per andare a Lujan", dirà, "Devo cercare il dottor Gamarra". Curro spiegherà a Pia che ha un discorso in sospeso con il medico che gli aveva detto che l'improvviso peggioramento di Jana era sospetto.

La domestica temerà per l'incolumità di Curro e gli dirà anche che lei non ha nessuna autorità nella servitù. "L'ordine di andare al paese dovrebbe venire da Romulo o Ricardo", spiegherà Pia. Curro, tuttavia, non si arrenderà e andrà da Alonso: "Devo chiedere il permesso per andare in paese" dirà a suo padre, "Voglio andare dal dottor Gamarra perché ho trovato il suo stetoscopio e devo restituirglielo".

Curro troverà una scusa per andare a Lujna dal medico

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso darà il suo permesso a Curro che si recherà a Lujan, alla ricerca del medico. Dopo qualche ora, Curro interromperà la cena dei marchesi entrando in sala da pranzo come i vecchi tempi. "Come ti permetti?" chiederà subito Lorenzo con rabbia, "Un servitore non appare così".

Alonso metterà subito a tacere suo cognato e inviterà Curro a parlare, visto che il ragazzo sarà evidentemente agitato. "Il dottor Gamarra è morto", dirà sconvolto. Tutti gli abitanti de La Promessa saranno stupiti dalla dipartita del medico, ancora giovane. Curro spiegherà che i vivi gli hanno riferito che il medico non è morto per una malattia, ma per incidente. "La sua macchina è finita fuori strada", dirà Curro, "Si è schiantata contro un albero". I sospetti del ragazzo sulla morte di Jana si faranno sempre più concreti: sarà chiaro che qualcuno ha fatto fuori Gamarra per evitare che parlasse con lui di sua sorella.

Gamarra aveva ammesso che il decesso di Jana era anomalo

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Curro ha parlato con Ramona dell'innocenza di Cruz. Il ragazzo è certo che la marchesa non abbia ucciso Jana, anche perché la ragazza è peggiorata all'improvviso.

Curro ha messo alle strette Gamarra che gli ha confidato le sue perplessità sulla crisi respiratoria che è costata la vita a sua sorella. I due sono stati interrotti dall'arrivo di Martina, ma Curro non si è arreso e si è ripromesso di parlare di nuovo con il dottore appena possibile. Gamarra, però, all'improvviso è sparito nel nulla lasciando Curro con troppe domande senza risposta. Il giovane sperava in una partenza urgente del medico, ma la realtà sarà ben peggiore.