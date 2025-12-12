Torino si arricchisce di una nuova istituzione culturale: l’11 dicembre 2025 ha inaugurato il Pop App Museum, ubicato presso gli spazi storici di via Maria Vittoria. Questo innovativo museo, promosso dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, si configura come primo centro permanente in Italia dedicato ai libri animati per bambini. Il museo ospita una collezione di oltre millecinquecento volumi, numerosi laboratori didattici e installazioni interattive. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio della letteratura illustrata e ingegnerizzata rivolta all’infanzia, un settore in crescita sia per la produzione editoriale che per l’interesse del pubblico scolastico e familiare.

L’inaugurazione dell’11 dicembre ha previsto un percorso espositivo che si articola in sei sale tematiche: dalla storia dei libri pop-up, ai capolavori del Novecento, ai prototipi digitali contemporanei. Tra le opere in mostra figurano rare edizioni del XIX secolo, insieme a produzioni italiane e internazionali degli ultimi decenni. Il direttore della Fondazione, Maria Antonietta Vivaldi, ha dichiarato: “Con il Pop App Museum portiamo a Torino un centro unico, che unisce ricerca, conservazione e attività educativa; il nostro scopo è accendere la meraviglia nei piccoli visitatori e trasmettere il valore di un libro che prende vita tra le mani”.

Il percorso espositivo e i servizi educativi

Il museo offre ai visitatori la possibilità di consultare e sperimentare direttamente alcuni tra i più celebri libri animati pubblicati negli ultimi centocinquant’anni.

Le sale sono state concepite per favorire un approccio esperienziale; bambini, famiglie e scuole possono partecipare a laboratori di costruzione di pop-up, incontri con autori e illustratori, sessioni di lettura animata. Il percorso si conclude con una sezione dedicata alle nuove tecnologie applicate alla narrazione visiva, tra cui libri interattivi digitali e realtà aumentata, consentendo di esplorare le potenzialità future del libro per l’infanzia.

L’intera collezione è stata catalogata digitalmente e alcuni volumi rari sono esposti a rotazione per motivi conservativi. Il Pop App Museum intende proporsi come una risorsa per la città e per il sistema museale nazionale, favorendo sinergie con biblioteche, scuole e altre istituzioni culturali.

L’attenzione all’accessibilità include materiali e percorsi dedicati anche a utenti con bisogni speciali.

Storia, contesto e importanza del libro animato in Italia

Il libro animato rappresenta una delle forme più affascinanti della letteratura per l’infanzia, con una tradizione che affonda le proprie radici nel XIX secolo europeo. Torino, come città editrice di primo piano, ha ospitato importanti case editrici per ragazzi e favorisce da tempo iniziative dedicate ai giovani lettori. La nascita del Pop App Museum si inserisce in un tessuto culturale vivace che vanta anche la storica Fiera Internazionale del Libro e numerose biblioteche pubbliche specializzate.

Sul piano nazionale, l’interesse per il libro pop-up e per le soluzioni ingegneristiche nei prodotti editoriali rivolti ai più piccoli è documentato da una produzione variegata per qualità e innovazione.

I laboratori didattici, così come le mostre tematiche organizzate a livello locale e nazionale, hanno contribuito a formare generazioni di giovani lettori, alimentando sia la creatività sia la consapevolezza del valore materiale e artistico del libro cartaceo. Nello scenario museale, il Pop App Museum di Torino rappresenta oggi il principale punto di riferimento nazionale su questo tema.