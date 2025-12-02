Torna presso gli spazi del DumBO di Bologna il festival Cinevasioni.edu, rassegna cinematografica dedicata all’educazione all’audiovisivo e rivolta prevalentemente agli studenti e al mondo scolastico. L’edizione del 2025 si presenta come un appuntamento ormai consolidato nella vita culturale della città, offrendo un programma strutturato di proiezioni, incontri e laboratori pensati per approfondire la comprensione del linguaggio filmico. Il festival coinvolge attivamente le scuole locali, proponendo attività che mirano a sviluppare spirito critico e competenze trasversali nei giovani partecipanti.

Un festival fra educazione, cinema e partecipazione

Cinevasioni.edu nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura filmica fra le nuove generazioni, fornendo strumenti per decodificare il linguaggio cinematografico e stimolare la visione critica delle opere. Il festival si distingue per la varietà dei contenuti proposti, che spaziano dalle proiezioni di film selezionati per le diverse fasce di età ai momenti di confronto con professionisti del settore e registi ospiti. La dimensione laboratoriale favorisce inoltre un approccio pratico alla produzione e alla lettura delle immagini in movimento, grazie a percorsi guidati e attività interattive condotte dagli educatori esperti coinvolti nell’iniziativa.

Bologna e DumBO, un polo culturale in trasformazione

Il DumBO è situato negli spazi di una ex scalo merci, oggi riconvertita in uno dei più dinamici poli culturali del capoluogo emiliano. Nato come hub temporaneo per la creatività e l’innovazione sociale, il DumBO ospita regolarmente eventi, mostre, festival e iniziative rivolte sia alla comunità locale sia a un pubblico più ampio. L’apertura a manifestazioni come Cinevasioni.edu conferma la vocazione del luogo nel sostenere progetti di cultura partecipata e nell’investire in processi educativi di qualità all’interno di scenari urbani in evoluzione.

Secondo informazioni riportate dalla Cineteca di Bologna, la città da anni investe su programmi di alfabetizzazione al linguaggio del cinema nelle scuole, favorendo la collaborazione fra istituzioni culturali e ambienti educativi.

Iniziative come Cinevasioni.edu si inseriscono in questo più ampio quadro di politiche per la promozione della cultura audiovisiva tra i ragazzi. Non ci sono al momento conferme indipendenti sul programma dettagliato della prossima edizione, ma è confermata la volontà di mantenere alta l’attenzione sui temi dell’educazione al cinema e dell’inclusione.