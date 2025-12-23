Il MAXXI di Roma ospita dal 31 gennaio al 26 aprile 2026 la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”, un omaggio al celebre artista siciliano. L’evento ripercorre la sua poliedrica attività artistica. Allestita negli spazi del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’esposizione esplora le molteplici sfaccettature della produzione di Battiato, non solo come musicista e compositore, ma anche come autore, regista e figura di riferimento della cultura italiana contemporanea.

La mostra è un’occasione unica per ripercorrere la carriera di Battiato, evidenziando la sua costante ricerca artistica e spirituale.

Attraverso materiali d’archivio, fotografie, video, documenti e oggetti personali, il pubblico potrà immergersi nell’universo creativo di un artista che ha saputo attraversare generi e linguaggi diversi, lasciando un segno indelebile nella musica, nel cinema e nell’arte visiva. L’iniziativa si inserisce tra le grandi retrospettive che il MAXXI dedica ai protagonisti della cultura contemporanea, offrendo una lettura approfondita e multidisciplinare dell’opera di Battiato.

Musica, immagini e spiritualità: il percorso espositivo

“Franco Battiato. Un’altra vita” si articola in un percorso che attraversa le tappe fondamentali della vita e della carriera dell’artista. La mostra propone una selezione di materiali che documentano la sua evoluzione, dagli esordi sperimentali fino ai grandi successi della canzone d’autore, passando per le esperienze nel cinema e nella pittura.

Particolare attenzione è riservata al rapporto di Battiato con la spiritualità e la ricerca interiore, temi ricorrenti nella sua produzione e fonte di ispirazione per molte delle sue opere più celebri.

Il progetto espositivo, curato in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato, offre anche uno sguardo inedito sulla dimensione privata dell’artista, grazie alla presenza di oggetti personali, appunti, manoscritti e testimonianze di amici e collaboratori. L’allestimento mira a restituire la complessità e la profondità del pensiero di Battiato, sottolineando la sua capacità di dialogare con le culture e le tradizioni più diverse, dalla filosofia orientale alla mistica occidentale.

Il MAXXI e i grandi autori contemporanei

Con questa mostra, il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si conferma come punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei grandi autori della cultura italiana e internazionale. Progettato dall’architetta Zaha Hadid e inaugurato nel 2010, il museo ospita regolarmente esposizioni dedicate a figure di spicco dell’arte, dell’architettura e della creatività contemporanea, offrendo al pubblico percorsi innovativi e multidisciplinari.

La scelta di dedicare una grande mostra a Franco Battiato testimonia la volontà del MAXXI di esplorare i confini tra le diverse forme d’arte e di promuovere una riflessione sui rapporti tra musica, immagini e pensiero. L’esposizione “Franco Battiato. Un’altra vita” offre un tributo sentito e approfondito a uno degli artisti più amati e influenti del panorama culturale italiano degli ultimi decenni.