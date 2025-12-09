"The Chosen", la serie che ha rivoluzionato la narrazione televisiva del Vangelo, annuncia l’arrivo in Italia dello speciale natalizio intitolato "Holy Night". L’episodio, atteso da molti spettatori, verrà trasmesso a dicembre 2025 nelle chiese di tutta Italia, inserendosi nella programmazione delle festività. La produzione statunitense, nota per aver raccolto milioni di spettatori a livello internazionale, si concentra sulla rappresentazione delle storie evangeliche attraverso una prospettiva contemporanea e accessibile a un pubblico ampio.

"Holy Night" ripercorre la nascita di Gesù, offrendo una narrazione arricchita da musiche originali e testimonianze artistiche che rinsaldano il legame tra la tradizione cristiana e il racconto filmico moderno.

Gli autori hanno dichiarato: “Vogliamo che lo spettatore possa vivere la notte di Natale come mai prima d’ora, immergendosi in una rappresentazione coinvolgente e rispettosa del testo sacro”. La scelta di trasmettere l’episodio come evento speciale mira a sottolineare il valore comunitario e spirituale del Natale, richiamando tanto il pubblico religioso quanto quello laico interessato alla qualità della produzione.

L’affermazione globale di The Chosen e l’impatto sulla serialità religiosa

Dal suo debutto, la serie "The Chosen" ha ridefinito il modo di raccontare la vita e gli insegnamenti di Gesù, proponendosi come il primo progetto seriale interamente dedicato a questa figura. La produzione statunitense ha utilizzato un innovativo sistema di crowdfunding, raccogliendo risorse direttamente dagli spettatori, con risultati che hanno superato oltre 100 milioni di dollari.

Questo modello ha permesso di mantenere una totale indipendenza creativa e di raggiungere un pubblico internazionale, con traduzioni in decine di lingue e distribuzione tramite piattaforme digitali e televisive in numerosi paesi.

L’episodio natalizio "Holy Night" si inserisce in una strategia che mira a rafforzare ancora di più il legame emozionale tra pubblico e personaggi. Dal punto di vista produttivo, particolare attenzione è stata dedicata alle scenografie e alla ricostruzione storica della Palestina del I secolo. La colonna sonora, interpretata da artisti di fama internazionale, contribuisce ulteriormente all’atmosfera suggestiva dello speciale.

The Chosen: genesi, diffusione e accoglienza della serie

"The Chosen" nasce nel 2017 da un’idea del regista Dallas Jenkins, affermandosi come una delle produzioni indipendenti di maggior successo nel genere religioso. La prima stagione è stata lanciata grazie al sostegno di una vasta comunità di donatori, permettendo la realizzazione di episodi con un livello qualitativo paragonabile ai grandi prodotti televisivi internazionali. Nel corso degli anni la serie ha ricevuto lodi sia da parte di critici che di leader religiosi, grazie alla delicatezza nell’approccio ai temi evangelici e alla profondità nella caratterizzazione dei personaggi.

La scelta di realizzare uno speciale natalizio risponde anche a una crescente richiesta del pubblico di contenuti religiosi in occasione delle festività invernali, in un’epoca in cui la serialità televisiva si conferma come uno degli strumenti più efficaci di diffusione culturale e spirituale. "Holy Night" rappresenta così un ulteriore capitolo in una narrazione che mira a coinvolgere nuove generazioni e a mantenere viva una tradizione millenaria in chiave moderna.