Capo Plaza, figura di spicco del rap italiano, torna sulle piattaforme musicali con il singolo 'Resta ancora un po'', disponibile dal 23 gennaio. L'artista, celebre per i suoi successi, annuncia così un ritorno atteso, dopo collaborazioni internazionali e riconoscimenti.

Il singolo segna una nuova fase nel percorso musicale di Capo Plaza, pseudonimo di Luca D'Orso, che si conferma punto di riferimento per il rap e la trap made in Italy. L'annuncio ufficiale ha generato grande attesa tra i fan, anche alla luce delle dichiarazioni dell'artista: “Voglio mettere in musica tutto quello che sento in questo momento e questo brano è parte di me”.

La canzone sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e promette di ribadire lo stile incisivo che lo contraddistingue.

Un percorso tra collaborazioni e successi

Capo Plaza ha iniziato la sua carriera pubblicando brani su YouTube, ottenendo rapidamente notorietà con 'Giovane Fuoriclasse'. Il rapper ha collezionato dischi d’oro e di platino, collaborando con artisti come Sfera Ebbasta, Aya Nakamura e Tory Lanez. L'album '20', del 2018, ha stabilito record di streaming in Italia, seguito da progetti di successo come 'Plaza' e singoli in vetta alle classifiche. Il nuovo singolo giunge dopo un periodo di silenzio discografico e preannuncia nuovi progetti nell’ambito della musica urban italiana.

L’impatto di Capo Plaza sulla scena musicale

Luca D'Orso, classe 1998, originario di Salerno, è considerato una delle voci più importanti della nuova generazione rap. La sua capacità di unire sonorità internazionali a testi autobiografici ha contribuito alla diffusione dello stile trap in Italia. Capo Plaza si distingue per un timbro riconoscibile, collaborazioni con produttori come Ava e Charlie Charles, e una presenza costante nei festival musicali. Oltre all’innovazione sonora, l’artista affronta spesso tematiche sociali e racconta la realtà giovanile attraverso la musica, diventando simbolo di riscatto in ambito urban.

L'uscita di 'Resta ancora un po'' conferma il ruolo di Capo Plaza nella musica contemporanea, mantenendo alta l'attenzione sul rap italiano e sulle evoluzioni del genere.