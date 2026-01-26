Si è concluso il corso “Comunicazione e Marketing”, promosso da Cinecittà e organizzato da Adnkronos Comunicazione. L’iniziativa, parte del programma LuceLabCinecittà, ha visto la consegna degli attestati e la presentazione di podcast e vodcast originali dedicati al cinema e alla storia degli Studios romani.

Un percorso formativo intenso e partecipato

Il corso, della durata complessiva di 120 ore distribuite su tre mesi, ha coinvolto trenta giovani selezionati tra oltre 1.500 candidature giunte da tutta Italia. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma e hanno registrato un’elevata frequenza, a testimonianza dell’interesse suscitato dall’offerta formativa.

Contenuti e obiettivi del corso

Il programma ha alternato lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, affrontando temi quali il giornalismo classico e digitale, la scrittura per il cinema, l’ufficio stampa, i nuovi media, la comunicazione sui social, la radio e la TV, la fotonotizia, l’intervista, il marketing applicato al cinema e al territorio, l’organizzazione di eventi promozionali, il piano editoriale, il tone of voice, lo storytelling e l’uso dell’intelligenza artificiale. Il percorso si è concluso con la produzione di podcast e vodcast originali realizzati negli studi di regia e produzione di Adnkronos.

Una visione condivisa per il futuro della comunicazione

Il presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, ha sottolineato il ruolo centrale della comunicazione nella società contemporanea, definendola “termometro della convivenza” e strumento essenziale per costruire il discorso pubblico.

Ha aggiunto che il corso ha voluto trasmettere ai partecipanti non solo competenze tecniche e deontologiche, ma anche “un po’ di quella sana follia immaginativa” necessaria per incidere nel mondo.

Il successo dell’iniziativa conferma l’impegno di Cinecittà e Adnkronos Comunicazione nel formare una nuova generazione di professionisti capaci di valorizzare l’audiovisivo come strumento culturale e sociale.