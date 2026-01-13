Il 13 gennaio 2026 è stato pubblicato a Roma, per Solferino, il libro Anche i cani a volte volano. Storie di animali per tornare umani, un volume di 192 pagine al prezzo di 16,50 euro che raccoglie saggi, racconti, versi e interventi pubblici di Dacia Maraini. In questo libro, l’autrice presenta un manifesto personale a difesa degli animali, dei loro spazi e dei loro diritti, contrapponendosi alla “tracotanza invasiva degli umani” e mantenendo una scrittura caratterizzata da un forte impegno politico.

Maraini denuncia pratiche quali la caccia, gli zoo, gli animali nei circhi e rende onore alla memoria e alla presenza degli animali domestici ucraini.

Ampio spazio è dedicato alla propria vita: gli animali che ha incontrato – cani, gatti, un cavallo, una papera, piccoli uccelli tenuti liberi in casa – tutti salvati dalla strada, che le hanno insegnato «la spontaneità, il candore, la generosità e anche la gratitudine e l’amicizia». Racconta l’esperienza di un cavallo che, malato e destinato alla macellazione, curato e amato visse altri dieci anni.

La scrittrice affronta anche il rapporto simbolico con il lupo e l’orso, ricordando come questi animali siano stati demonizzati nella cultura popolare, racconti e fiabe, fino a diventare “eroi” chi li sterminava. Oggi, con la quasi totale scomparsa del lupo e dell’orso, Maraini richiama l’urgenza di preservarli come parte dell’equilibrio biologico e della biodiversità.

Un altro tema che emerge è il vegetarianismo. Maraini spiega all'ANSA di essere vegetariana grazie a un’eredità familiare che risale al nonno, Enrico Alliata, inventore di un famoso vino siciliano, che pubblicò un libro sulla cucina vegetariana; lo stesso modello alimentare era adottato dalla madre.

Il contesto editoriale

Il volume si inserisce nel panorama delle novità librarie del 2026: tra le uscite di gennaio figura Anche i cani a volte volano di Dacia Maraini per la collana Saggi di Solferino. La pubblicazione lo evidenzia come titolo di punta tra le nuove proposte di autori autorevoli.

Si tratta di un’opera coerente con il percorso ormai decennale della scrittrice, già nota per saggi e racconti impegnati e riflessioni sulla condizione femminile e sociale, oltre che sulla memoria e l’identità.

Anche in questo caso il leitmotiv è il legame tra parola e impegno, tra narrazione e attivismo.

L'impegno per i diritti animali

Dacia Maraini, nata nel 1936 a Fiesole, è autrice di romanzi, opere teatrali, poesie e saggi pubblicati in oltre venti paesi. Solferino ha scelto per lei la collana Saggi, coerente con i temi ambientali e civili che la scrittrice ha spesso affrontato.

Il suo impegno per i temi animali si radica in una sensibilità personale e familiare: il modello vegetariano dei genitori e del nonno ha formato una scelta di vita coerente, espressa nella scrittura ma anche nello stile quotidiano.

Il libro si prospetta come una testimonianza che unisce affetto, etica e cultura, nella scia delle sue scelte narrative, senza separare mai “l’opera scritta dall’agire quotidiano”, proprio come sottolinea il volume stesso.