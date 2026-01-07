La miniserie brasiliana ‘La notte che non passerà’ (titolo originale Todo Dia a Mesma Noite), disponibile su Netflix dall’inizio del 2023, è tornata al centro dell’attenzione in seguito alla tragedia avvenuta a Crans‑Montana. Nel locale Le Constellation, un incendio nella notte di Capodanno ha causato la morte di numerose persone, tra cui alcuni giovani italiani. La serie, basata su una storia vera, ricostruisce l’incendio del 2013 nella discoteca Kiss di Santa Maria, in Brasile, dove persero la vita 242 persone e oltre 600 rimasero ferite. La somiglianza tra le dinamiche delle due tragedie ha spinto molti spettatori a riscoprire la miniserie, utilizzandola come strumento di riflessione sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulle conseguenze delle negligenze.

Una tragedia reale raccontata in una serie

Prodotta da Netflix e tratta dal libro della giornalista Daniela Arbex, la miniserie ricostruisce le cause dell’incendio nella discoteca Kiss, le responsabilità legali e l’impatto sulle vittime, sui sopravvissuti e sulle loro famiglie. La narrazione si concentra sul dolore collettivo e sulla ricerca di giustizia, offrendo uno sguardo corale e intenso su un evento che ha scosso profondamente il Brasile.

Il rinnovato impatto emotivo della serie

Il ritorno della miniserie tra i titoli più visti su Netflix è legato al parallelismo con la tragedia di Crans‑Montana: in entrambi i casi, una serata di festa si è trasformata in un incubo a causa di un incendio scatenato da elementi pirotecnici, in contesti con carenze di sicurezza.

La serie affronta temi universali come l’errore umano, la gestione delle emergenze e il dolore delle famiglie, temi che risuonano con forza anche oggi, mentre il pubblico cerca risposte e riflessioni su quanto accaduto in Svizzera. Il riscontro emotivo e culturale della serie è evidente.