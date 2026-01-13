Il 15 gennaio 2026, Wikipedia compie 25 anni, confermandosi una delle risorse informative più consultate al mondo. Fondata nel 2001 da Larry Sanger e Jimmy Wales, l’enciclopedia libera conta oggi oltre 61 milioni di articoli in più di 300 lingue, grazie all’attività volontaria di una vasta comunità internazionale di redattori. In occasione dell’anniversario, la Wikimedia Foundation ha rimarcato la filosofia di apertura e trasparenza che contraddistingue il progetto, sottolineando come Wikipedia abbia cambiato il modo in cui le persone accedono e condividono la conoscenza.

Questo importante traguardo arriva in un momento di profonde trasformazioni digitali. La Wikimedia Foundation evidenzia timori legati all’intelligenza artificiale, potenzialmente in grado di produrre e diffondere contenuti errati o distorti su vasta scala. Il rischio è l’erosione della fiducia nelle fonti affidabili, in un contesto dove le piattaforme che utilizzano IA generativa possono manipolare o semplificare eccessivamente la realtà dell’informazione. Oltre all’IA, un’altra fonte di preoccupazione è rappresentata dalle strategie imprenditoriali di alcune grandi aziende tecnologiche, che propongono piattaforme alternative e attingono ai contenuti di Wikipedia.

Wikipedia: numeri e ruolo globale

Da un quarto di secolo, Wikipedia è uno dei siti più visitati al mondo, con oltre 16 miliardi di pagine consultate ogni mese secondo le statistiche ufficiali. L’enciclopedia è ancora gestita da una comunità di volontari che ne garantiscono l’aggiornamento costante, senza fini di lucro. Il modello di collaborazione aperta, basato su contributi verificabili, ha reso Wikipedia uno strumento d’informazione essenziale in numerosi ambiti, dall’istruzione alla ricerca.

Nonostante la sua popolarità globale, la piattaforma è oggetto di dibattito rispetto all’affidabilità delle voci e ai rischi di manipolazione – un tema che viene accentuato dalla diffusione di strumenti automatizzati e intelligenza artificiale.

La Wikimedia Foundation sottolinea il proprio impegno a promuovere trasparenza e accuratezza, mentre la comunità lavora per adattare gli strumenti di controllo alla complessità crescente del panorama digitale.

Storia e impatto dell'enciclopedia libera

Nata nel 2001, Wikipedia è stata concepita come evoluzione del progetto Nupedia e si è affermata in pochi anni come la più ampia enciclopedia mai realizzata. Ha ispirato un modello partecipativo per la condivisione del sapere, aprendo di fatto la strada a iniziative analoghe in diversi paesi. La piattaforma italiana è stata avviata nel maggio 2001 e, secondo i dati della Wikimedia Foundation, ad oggi conta oltre 1,8 milioni di voci.

Nel corso degli anni, Wikipedia ha dovuto affrontare diversi periodi di controversia, dalla gestione delle fake news ai tentativi di censura in diversi stati.

In Italia, la voce pubblica su Wikipedia si è rivelata fondamentale durante eventi nazionali di rilievo, favorendo una divulgazione rapida e pluralistica. Il carattere collaborativo del progetto rimane la sua peculiarità più forte: l’enciclopedia, con le sue regole di neutralità e fonti verificabili, rappresenta un unicum nel panorama digitale e si trova oggi a dover ridefinire i propri modelli di verifica e controllo di fronte alle nuove sfide dell’era dell’IA.