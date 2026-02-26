Il 26 febbraio 2026 segna l’arrivo in libreria di “Baby Scienziati”, una nuova collana di libri cartonati non-fiction pensata per i più piccoli, da zero a sei anni. L’obiettivo è accompagnarli alla scoperta del mondo STEM fin dalla prima infanzia, unendo rigore scientifico, accessibilità e meraviglia. Il progetto mira ad accendere la curiosità naturale dei bambini e a offrire agli adulti strumenti semplici e coinvolgenti per leggere, spiegare e imparare insieme.

Pubblicata da Il Castoro, la prima serie sarà disponibile dal 31 marzo e comprenderà quattro titoli firmati dal fisico e matematico Chris Ferrie.

I temi affrontati spaziano dall’Intelligenza Artificiale all’Astrofisica, dalla Relatività generale alla Fisica quantistica. Ogni volume, al costo di undici euro e novanta centesimi, è cartonato, conta ventiquattro pagine e presenta frasi concise e illustrazioni chiare, concepite per spiegare un concetto alla volta, sia verbalmente che visivamente.

“Baby Scienziati” è concepita come un contenitore più ampio destinato a espandersi nel tempo. In futuro, la collana accoglierà diverse serie curate da autori di rilievo internazionale, esplorando ambiti quali il comportamento degli animali, l’ingegneria, la meteorologia e la paleontologia, oltre ai temi più complessi già citati. Tutti i volumi manterranno un formato uniforme, con illustrazioni stilizzate e intuitive, studiate per rendere comprensibili i concetti più difficili e stimolare il dialogo tra bambino e adulto.

L’intento è costruire nel tempo una vera e propria biblioteca di prima divulgazione scientifica.

Sono in arrivo ulteriori serie: il 26 maggio esce “Scopri tutto sugli animali” di Fhiona Galloway, una collana colorata e interattiva con i titoli Balena e Tigre, seguiti da Elefante e Pinguino. Questa serie è arricchita da elementi cartotecnici come ruote da girare e alette da sollevare, oltre a domande mirate a stimolare l’osservazione. A settembre 2026, invece, sarà la volta di “Mi piace”, della pluripremiata autrice e giornalista Ruth Spiro. Questa collana introduce diverse discipline scientifiche attraverso lo sguardo e le esperienze quotidiane di un piccolo protagonista; i primi titoli saranno Meteorologia e Ingegneria dei veicoli.

Chris Ferrie e il successo internazionale della collana

Chris Ferrie, fisico e matematico autore della serie, è già noto a livello internazionale per la collana “Baby Scienziati”, che riscuote un notevole successo negli Stati Uniti e in altri Paesi. Attraverso parole semplici e illustrazioni colorate, Ferrie trasforma concetti scientifici complessi in piccole fiabe per bambini tra zero e cinque anni. La collana ha venduto oltre duecentomila copie solo negli Stati Uniti, diventando un vero fenomeno editoriale. Persino Mark Zuckerberg ha condiviso un video in cui legge uno dei libri alla figlia. Ferrie stesso spiega che lo scopo non è creare dei “sapientini” precoci, ma piuttosto che “parlare di scienza ai bambini apre loro il cervello, li allena a trovare il modo di affrontare gli ostacoli…”.

La collana italiana, pubblicata da Il Castoro, si inserisce in questo filone internazionale, proponendo edizioni di altissimo livello grafico e divulgativo.

La collana nel contesto dell’editoria scientifica per l’infanzia

“Baby Scienziati” si inserisce in una consolidata tradizione editoriale che mira a rendere la scienza accessibile fin dalla prima infanzia. Questo approccio si caratterizza per l’uso di libri cartonati, un linguaggio semplice e una forte componente visiva. Tale metodologia educativa contribuisce a familiarizzare i bambini con concetti astratti e promuove la curiosità scientifica, stimolando al contempo il dialogo tra adulto e bambino.

Nel panorama editoriale italiano, Il Castoro è riconosciuto per le sue pubblicazioni rivolte ai bambini, spesso caratterizzate da un’attenzione particolare ai contenuti educativi e illustrativi.

L’arrivo di “Baby Scienziati” arricchisce ulteriormente l’offerta editoriale per i più piccoli, proponendo temi d’impatto come la fisica avanzata e la tecnologia in un formato accessibile e stimolante.