Il Teatro Duse di Bologna ospiterà il 25 febbraio 2026, alle ore 21, “Voglio vederti danzare”, un nuovo spettacolo dedicato a Franco Battiato, concepito nel 2024. L'evento promette un viaggio immersivo attraverso le diverse sfaccettature artistiche del cantautore catanese, esplorando la sua evoluzione dal pop colto alla musica mistica, classica e spirituale. Un percorso che ne ha definito l'identità di ricercatore visionario, capace di reinventarsi senza mai tradire la propria essenza.

Sul palco prenderanno vita i temi, le sonorità e le emozioni che hanno caratterizzato i capolavori di Battiato.

Dalla svolta eclettica de L’era del cinghiale bianco ai riferimenti letterari di Prospettiva Nevskij, lo spettacolo affronta la riflessione sulla vita, la trascendenza e il metodo Gurdjieff, volto alla ricerca del Centro di gravità permanente. Vengono evocate anche le figure dei Dervisci rotanti, richiamati nei versi di Voglio vederti danzare. Il risultato è una performance suggestiva dove lo spirito, l’amore e l’anima si intrecciano armoniosamente tra note e parole.

La scena vedrà esibirsi la band con i frontman David Cuppari e Giorgia Zaccagni, affiancati dall’Orchestra d’archi Roma Sinfonietta, diretta da Giovanni Cernicchiaro. Ad arricchire ulteriormente la performance, le danze evocative dei Dervisci rotanti.

La dimensione dello spettacolo al Teatro Duse

Questa nuova produzione, nata nel 2024, trova nel Teatro Duse una tappa significativa della sua tournée. Lo spettacolo si configura non solo come un concerto, ma come un'esperienza emotiva e spirituale, profondamente radicata in un luogo storico della città di Bologna. La narrazione, curata dalla regia artistica di Rossana Raguseo, unisce suono, parola e visione, cercando di rispettare la complessità del pensiero di Battiato. La sequenza dei brani spazia dall'Era del cinghiale bianco ai Dervisci rotanti, toccando i temi dello spirito, dell'amore e dell'anima.

Un successo itinerante

Il tour di “Voglio vederti danzare” ha già riscosso un notevole successo nella stagione precedente, attirando oltre 10.000 spettatori in teatri e location di prestigio come il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Olimpico di Roma, il Politeama Genovese di Genova, il Teatro Bellini di Catania e il Teatro Romano di Verona.

L'attuale stagione di repliche consolida la natura itinerante dello spettacolo, confermando la sua capacità di creare un forte legame empatico con il pubblico, grazie alla forza della musica e all'intensa presenza scenica dei performer.