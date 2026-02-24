Ariele Vincenti firma e interpreta ‘Marcinelle, storia di minatori’, una pièce teatrale in programma allo Spazio Diamante di Roma dal 3 all’8 marzo. Lo spettacolo ripercorre la tragedia del Bois du Cazier, avvenuta l’8 agosto 1956, dove persero la vita 262 minatori, 136 dei quali italiani. La rappresentazione offre un racconto che intreccia temi quali l’emigrazione, i diritti sul lavoro, il razzismo e il coraggio di uomini e donne, vittime sacrificali di un’epoca di profonda trasformazione.

Un teatro che racconta la storia

Vincenti ha dedicato oltre un anno e mezzo alla realizzazione della pièce, attraverso un’approfondita documentazione e l’ascolto dei familiari delle vittime.

Lo spettacolo segue la cronologia della vita di tre minatori, dalla partenza dai loro paesi d’origine fino alla tragica morte nella miniera. Vengono narrati viaggi disumani, affrontati con pochi averi, arrivi dopo lunghe traversate e condizioni di vita e lavoro estreme: alloggi precari, cibo insufficiente e gallerie anguste dove i lavoratori trascorrevano ore in posizioni scomode, esponendosi a polveri nocive e a malattie polmonari incurabili.

Voci autentiche e memoria femminile

Per restituire autenticità alle storie, Vincenti ha scelto di far parlare i minatori nei loro dialetti d’origine, come il veneto, il siciliano e l’abruzzese. La pièce dà spazio anche al punto di vista femminile: dopo la scomparsa dei minatori, furono le donne a farsi carico della situazione, spesso confrontandosi con risarcimenti inadeguati o la mancanza di pensioni.

L’autore evita la retorica e il didascalismo, proponendo un teatro che mira a “fotografare la realtà”, dimostrando come la tragedia di Marcinelle, pur accaduta decenni fa, conservi un’incredibile attualità.

Contesto e produzione

La rappresentazione si inserisce nelle commemorazioni per il 70° anniversario dell’incidente sul lavoro più grave in Europa nel dopoguerra. Ariele Vincenti, attore, regista e drammaturgo, ha già esplorato tematiche sociali in precedenti lavori come ‘Marocchinate’ e ‘Ago. Capitano silenzioso’. ‘Marcinelle, storia di minatori’ è una produzione di Alt Academy Produzioni e Teatro Stabile d’Abruzzo.

Chi è Ariele Vincenti

Ariele Vincenti è un attore, regista e drammaturgo romano, con una formazione accademica che include una laurea al DAMS e un diploma presso la scuola Teatro Azione.

Ha curato la regia di numerosi spettacoli di teatro civile, tra cui ‘Marocchinate’, ‘Ago. Capitano silenzioso’, ‘La tovaglia di Trilussa’ e ‘I matti di Dio’. Il suo percorso artistico è contraddistinto dall’impegno nel raccontare storie che coniugano la memoria storica con la riflessione sociale.