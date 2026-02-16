Il docufilm “Nun ve trattengo”, dedicato a Franco Califano, sarà trasmesso in prima visione su Sky Documentaries il 21 febbraio 2026. L’opera, prodotta da Indigo Stories per Sky Original, si inserisce tra le iniziative previste per il decennale dalla scomparsa del celebre cantautore e poeta romano, avvenuta nel 2013. La regia è affidata a Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini.

Un racconto notturno dedicato all’artista romano

Il film si distingue per una narrazione ambientata nell’arco di una sola notte, offrendo uno sguardo intimo e suggestivo sulla figura di Califano.

Non si tratta di un ritratto tradizionale con interviste e materiali d’archivio, ma di un racconto che si sviluppa attraverso atmosfere, luoghi e suggestioni legate all’artista, restituendo la complessità e il fascino della sua personalità e della sua musica.

Omaggio a dieci anni dalla scomparsa

La trasmissione del docufilm su Sky Documentaries rappresenta uno degli appuntamenti centrali per ricordare Franco Califano a dieci anni dalla sua morte. L’opera si concentra sull’universo poetico e musicale dell’artista, evocando la sua presenza attraverso una narrazione che si svolge tutta in una notte, tra ricordi, emozioni e atmosfere che hanno segnato la sua carriera e la sua vita.

Il decennale della scomparsa di Califano è l’occasione per rinnovare l’attenzione verso una delle voci più significative della musica d’autore italiana.

Il docufilm si propone di restituire la profondità e la ricchezza del suo percorso artistico, senza ricorrere a una struttura documentaristica classica, ma affidandosi a un racconto evocativo e immersivo.

Franco Califano: l’artista e il suo mondo

Nato a Tripoli nel 1938 e cresciuto a Roma, Franco Califano ha attraversato oltre cinquant’anni di musica italiana, lasciando un segno indelebile come autore, interprete e personaggio pubblico. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e ha firmato testi che sono entrati nella storia della canzone nazionale.

“Nun ve trattengo” offre un’occasione per avvicinarsi al mondo di Califano attraverso una narrazione originale, che si sviluppa in una notte simbolica, evocando le atmosfere, i luoghi e le emozioni che hanno caratterizzato la sua esistenza e la sua produzione artistica. Il docufilm contribuisce a mantenere viva la memoria di Califano, confermandolo come figura di riferimento nella canzone d’autore italiana.