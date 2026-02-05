Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano ospiteranno, dal 6 febbraio al 3 maggio 2026, una mostra fotografica dedicata alle Olimpiadi invernali di Cortina 1956. L’esposizione, curata da Aldo Grasso, propone un percorso visivo attraverso immagini storiche che raccontano uno degli eventi sportivi più significativi del Novecento italiano.

La mostra offre ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera delle Olimpiadi del 1956, attraverso fotografie d’epoca che documentano le gare, i protagonisti e la vita quotidiana di Cortina durante quei giorni.

L’iniziativa intende valorizzare la memoria storica dell’evento, sottolineando l’importanza che le Olimpiadi ebbero per la crescita e la visibilità internazionale della località dolomitica e dell’Italia intera.

Un racconto per immagini delle Olimpiadi di Cortina 1956

Le fotografie selezionate per la mostra testimoniano non solo le imprese sportive, ma anche il contesto sociale e culturale dell’epoca. Attraverso gli scatti, i visitatori potranno rivivere le emozioni delle gare, la partecipazione del pubblico e l’atmosfera di festa che animò Cortina durante i Giochi. L’esposizione si propone come un’occasione per riscoprire un capitolo fondamentale della storia dello sport italiano e per riflettere sull’evoluzione delle Olimpiadi invernali nel corso degli anni.

La curatela di Aldo Grasso garantisce un approccio attento sia agli aspetti storici che a quelli visivi, offrendo un percorso espositivo che mette in dialogo le immagini con i documenti e i materiali d’archivio. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura delle Gallerie d’Italia, offrendo a un ampio pubblico la possibilità di conoscere da vicino un evento che ha segnato la storia dello sport e della cultura italiana.

Le Gallerie d’Italia: un punto di riferimento per la cultura a Milano

Le Gallerie d’Italia, situate in piazza Scala a Milano, rappresentano uno dei principali poli museali privati italiani, con una programmazione che spazia dall’arte antica alla fotografia contemporanea. Gestite da Intesa Sanpaolo, le Gallerie offrono un ricco calendario di mostre e iniziative culturali, consolidando il proprio ruolo di riferimento per la promozione dell’arte e della cultura nel cuore della città.

La mostra sulle Olimpiadi invernali di Cortina 1956 si inserisce nel percorso espositivo delle Gallerie, che da anni valorizzano la memoria storica e le eccellenze artistiche italiane. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire, attraverso la fotografia, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e della società italiana.