La manifestazione Danza in Fiera taglia il traguardo dei venti anni con l’edizione in programma dal 26 febbraio al 1 marzo 2026 presso la Fortezza da Basso di Firenze. L’evento si conferma uno dei principali appuntamenti a livello europeo dedicati al mondo della danza. Gli organizzatori puntano a superare la quota delle ventimila presenze, un dato che testimonia la costante crescita della manifestazione, rivolta a professionisti, ballerini, scuole di danza e appassionati da tutta Italia e dall’estero.

L'evento, che si articola lungo quattro giorni, riafferma il format consolidato con spettacoli, lezioni, workshop, concorsi e selezioni internazionali.

Il programma include anche occasioni di approfondimento con incontri, seminari e presentazioni di novità di settore. Gli espositori rappresentano scuole, accademie, compagnie, brand di abbigliamento tecnico e calzature per la danza. Oltre agli spettacoli dal vivo, sono previsti appuntamenti per l’incontro con coreografi di fama nazionale e internazionale. L’attenzione particolare all’innovazione e al coinvolgimento dei giovani si conferma come elemento centrale del progetto, con percorsi formativi e nuovi spazi dedicati a start-up e novità nel settore coreutico. Danza in Fiera si è trasformata in un punto di riferimento per gli operatori e per le nuove generazioni di ballerini in cerca di occasioni, formazione e visibilità.

La Fortezza da Basso: cuore storico dell’evento

Danza in Fiera ha scelto la Fortezza da Basso come sua sede principale. Questo complesso monumentale rinascimentale, realizzato dalla metà del Cinquecento, offre una struttura ampia e polifunzionale, capace di ospitare migliaia di partecipanti ogni giorno in ambienti dedicati a spettacoli, esposizioni e prove. La sede è collocata in posizione strategica nel centro di Firenze, facilmente raggiungibile anche per chi arriva da fuori città. La scelta della Fortezza rappresenta un ponte tra tradizione e modernità, fornendo uno spazio scenografico che valorizza la presenza della danza nel panorama culturale fiorentino. Nel corso delle edizioni precedenti, la location ha favorito l’espansione dell’evento sia per quanto riguarda le superfici espositive e i palchi, sia per la varietà delle attività offerte ai partecipanti.

Questa continuità ha contribuito a rafforzare l’identità di Danza in Fiera come punto di incontro internazionale nel settore.

Vent’anni di crescita per Danza in Fiera

Danza in Fiera è nata nel 2006, con l’obiettivo di mettere in contatto il pubblico italiano con le principali realtà della danza. Nel tempo si è affermata come una piattaforma per la formazione, il networking e la promozione della danza in tutte le sue forme: dal classico al contemporaneo, dall’hip-hop alle danze popolari. Le numerose edizioni hanno visto un trend in crescita di partecipazione e un ampliamento dell’offerta culturale, con masterclass, spettacoli di compagnie emergenti e incontri con artisti internazionali. Gli ultimi dati disponibili indicano che la kermesse accoglie oltre ventimila visitatori ogni anno, con la partecipazione di decine di espositori e scuole da tutta Europa.

La presenza nella città di Firenze ha permesso all’evento di dialogare con le istituzioni locali e con l’ampio tessuto culturale cittadino.

La struttura organizzativa vede il coinvolgimento diretto di professionisti di settore, operatori culturali e sponsor, con l’obiettivo di mantenere elevati standard qualitativi e un aggiornamento continuo dei contenuti. Il ventennale costituisce inoltre l’occasione per approntare iniziative celebrative e confermare la centralità dell’evento per la comunità della danza italiana e internazionale.