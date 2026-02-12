Il trio composto da Blind, El Ma e Soniko è stato ufficialmente selezionato per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. La loro partecipazione è assicurata grazie al brano intitolato "Nei miei DM", che ha permesso loro di conquistare questo prestigioso traguardo in seguito alla vittoria ad Area Sanremo 2025. Questo successo apre le porte al trio direttamente sul palco dell'Ariston, confermando la loro presenza tra i protagonisti della prossima edizione del Festival.

Il brano "Nei miei DM": un progetto nato dalla collaborazione

"Nei miei DM" è il titolo del singolo che Blind, El Ma e Soniko porteranno in gara a Sanremo 2026.

Il brano è frutto di una sinergia creativa tra i tre artisti, che hanno unito le proprie visioni musicali per dare vita a un pezzo destinato a catturare l'attenzione del pubblico e a lasciare un'impronta nella kermesse musicale. La canzone si caratterizza per sonorità contemporanee e un ritornello di facile presa, elementi studiati per conquistare sia la critica che gli spettatori.

Un percorso segnato dalla vittoria ad Area Sanremo

L'ammissione di Blind, El Ma e Soniko tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 rappresenta un'opportunità significativa per la loro crescita artistica e per l'ampliamento della loro visibilità a livello nazionale. La vittoria ottenuta ad Area Sanremo 2025 ha garantito al trio un accesso diretto alla competizione, validando ulteriormente la qualità del loro progetto musicale. I tre artisti si apprestano ora a esibire la loro energia e originalità sul palco dell'Ariston, con l'ambizione di lasciare un segno indelebile nella storia del Festival.