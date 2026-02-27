Guido Scorza, tech law attorney ed ex membro del Garante per la protezione dei dati personali, interverrà a Casa Sanremo ai Future Talks del WMF – We Make Future. L’occasione sarà dedicata al tema dell’intelligenza artificiale applicata alla musica e ai limiti imposti dal diritto d’autore, con un focus specifico sull’utilizzo di testi, melodie e strutture musicali protette per l’addestramento dei modelli generativi.

L’addestramento dei modelli AI e la tutela delle opere musicali

Scorza analizzerà le implicazioni legali connesse all’impiego di opere protette per il training dei sistemi di AI.

Il rischio concreto è che l’intelligenza artificiale possa riprodurre elementi riconducibili ad artisti esistenti, generando complesse questioni in materia di responsabilità delle piattaforme e tutela dei diritti. L’intervento si inserisce in un contesto internazionale già segnato da controversie e da crescenti tensioni tra l’industria culturale e gli sviluppatori di sistemi generativi.

Verso un nuovo accordo digitale per l’industria musicale

Secondo Scorza, è fondamentale promuovere un “New digital music deal” che possa trasformare l’intelligenza artificiale da potenziale minaccia ad alleata strategica per il settore musicale. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un dialogo aperto, confronto costruttivo e un rigoroso rispetto delle normative vigenti.

Il suo intervento si colloca in un momento cruciale, in cui l’AI sta ridefinendo processi creativi, modelli economici e tutele giuridiche nel comparto musicale. L’AI Act europeo e i contenziosi in corso sul training dei modelli generativi rappresentano sfide centrali.

Il contesto dell’iniziativa a Casa Sanremo

L’intervento di Guido Scorza è previsto per sabato 28 alle ore 11:45 presso Casa Sanremo, all’interno dei Future Talks promossi dal WMF – We Make Future. L’iniziativa si svolge durante la settimana del Festival di Sanremo e precede il WMF, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere, dove si approfondirà il futuro dell’AI nei mercati culturali e digitali.

Profilo di Guido Scorza

Guido Scorza è un avvocato esperto in diritto della tecnologia e privacy.

Ha ricoperto il ruolo di membro del Garante per la protezione dei dati personali e si dedica all’approfondimento di tematiche legate all’intelligenza artificiale, al copyright e alla regolamentazione digitale.