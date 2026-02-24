Tra pochi giorni i professori di Amici dovranno scegliere gli allievi che parteciperanno al serale, e alcuni titolari rischiano di rimanere fuori dal cast. Nel corso del daytime che è andato in onda il 24 febbraio, infatti, gli insegnanti hanno fatto i nomi dei ragazzi che ad oggi escluderebbero dal prime time e si tratta di: Plasma o Caterina per Rudy Zerbi, Valentina per Anna Pettinelli e Giulia per Veronica Peparini.

Le scelte degli insegnanti di Amici

Manca meno di un mese all'inizio del serale di Amici, e il cast è ancora incompleto.

La produzione ha chiesto ai professori di fare il nome di un allievo della loro squadra che escluderebbero dal prime time in questo momento, e alcune risposte hanno spiazzato il pubblico.

Anna Pettinelli ha detto che ad oggi punterebbe tutto su Gard e che tra Valentina e Opi le dà più fiducia quest'ultimo: la giovane cantante, dunque, rischia di rimanere fuori dalla rosa dei titolari in maglia oro.

Stesso discorso vale per Giulia, che è stata votata da Veronica Peparini a malincuore.

Rudy Zerbi non ha saputo fare una scelta, ma ha svelato che attualmente non porterebbe con sé al serale uno tra Plasma e Caterina (spera di sciogliere questo suo dubbio nelle ultime puntate del pomeridiano).

Le reazioni dei ragazzi e dei fan

Se Valentina e Giulia non hanno trattenuto le lacrime di fronte alla notizia che le loro insegnante le escluderebbero dal cast del serale, Plasma ha avuto una reazione più decisa e si è detto pronto a tutto per convincere Rudy Zerbi che merita di esibirsi in prima serata.

"Queste scelte sono allucinanti", "Valentina è una delle poche che sa cantare e la vuole fuori? Mah", "Loro a rischio e Riccardo no, una follia", "Plasma e Caterina meritano più di Riccardo, Rudy Zerbi non capisce niente", "Zerbi preferisce Elena a chi segue dall'inizio dell'anno, assurdo", si legge su X il 24 febbraio.

Il 26 febbraio una nuova registrazione

Giovedì prossimo ci sarà una delle ultime registrazioni del pomeridiano di Amici (dovrebbe essere la penultima), e molto probabilmente i professori consegneranno nuove maglie del serale.

Al momento sono stati promossi Emiliano, Angie, Alex e Michele, ma gli esami continuano e già tra pochi giorni altri titolari accederanno alla fase del talent che dovrebbe iniziare dopo la seconda metà di marzo.