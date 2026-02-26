Pierluigi Diaco ottiene un risultato significativo con ‘BellaSanremo’, la versione speciale del suo programma pomeridiano su Rai2. La puntata di ieri ha raggiunto un picco di share del 9,5%, con 734.000 spettatori nella seconda parte e 489.000 nella prima, corrispondenti rispettivamente all’8,9% e al 5,6% di share.

Ascolti in crescita per la fascia pomeridiana di Rai2

Questo dato rappresenta un risultato rilevante per la fascia pomeridiana di Rai2, confermando la crescita costante del programma nella sua quarta stagione. La media attuale di ‘BellaMa’ si attesta intorno al 6% di share, un risultato che posiziona Rai2 come terza rete nazionale nella fascia oraria 16-17.

Il successo della versione speciale ‘BellaSanremo’

‘BellaSanremo’ è la versione temporanea del programma ‘BellaMa’, interamente dedicata al Festival di Sanremo, con la co-conduzione di Rosa Chemical. Il format ha registrato un’impennata di ascolti proprio in questa fase speciale, evidenziando l’interesse del pubblico per il racconto del Festival in diretta pomeridiana. Questo successo sottolinea la capacità del programma di attrarre e mantenere l’attenzione degli spettatori anche con edizioni tematiche.