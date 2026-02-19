"Lo chiamavano Jeeg Robot", film diretto da Gabriele Mainetti, celebrerà il suo decimo anniversario con un evento speciale nelle sale cinematografiche italiane. L'iniziativa, prevista per il 2, 3 e 4 marzo 2026, offrirà al pubblico l'opportunità di rivedere la pellicola in una versione rimasterizzata in 4K. L'evento includerà anche incontri con il cast, configurandosi come un appuntamento imperdibile per appassionati e operatori culturali.

Uscito originariamente nel febbraio 2016, il film viene riproposto per celebrare il suo notevole successo di critica e pubblico.

"Lo chiamavano Jeeg Robot", interpretato da Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, si distingue per l'ambientazione nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, e per la sua capacità di fondere elementi di fantasia con una narrazione realistica, ispirandosi al mondo dei fumetti e all'estetica dei supereroi. Questa riedizione speciale riconosce il valore innovativo del film, già vincitore di sette David di Donatello.

Il successo di un film cult e il suo impatto sulla cultura italiana

Fin dalla sua uscita, "Lo chiamavano Jeeg Robot" si è affermato come un caso cinematografico, conquistando critica e pubblico e diventando rapidamente un cult. Tra i riconoscimenti più significativi figurano sette David di Donatello, inclusi quelli per Claudio Santamaria come miglior attore protagonista, Luca Marinelli come miglior attore non protagonista e Ilenia Pastorelli come miglior attrice protagonista.

Il film ha inoltre ottenuto successo nei festival, contribuendo a integrare il racconto supereroistico nel contesto italiano con una prospettiva realistica e radicata nella periferia romana.

La scelta di ambientare la storia a Tor Bella Monaca ha permesso a Mainetti di esplorare temi quali il disagio sociale, l'emarginazione e la redenzione attraverso uno stile originale, apprezzato anche a livello internazionale. Oltre alla trama avvincente e alla regia, il successo è stato potenziato dalla colonna sonora e dall'evidente omaggio al mondo dei fumetti e alla celebre serie animata giapponese che dà il titolo al film. Il ritorno nelle sale, a dieci anni dalla prima proiezione, conferma la longevità e l'influenza culturale della pellicola.

Gabriele Mainetti, i protagonisti e l’eredità di Jeeg Robot

Con "Lo chiamavano Jeeg Robot", Gabriele Mainetti ha esordito alla regia di un lungometraggio, lanciando la sua carriera e affermandosi come una delle voci più significative della nuova generazione di autori italiani. Gli interpreti, in particolare Claudio Santamaria nel ruolo di Enzo Ceccotti, hanno ottenuto ampia visibilità e riconoscimenti. Lo stesso vale per Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, che hanno consolidato la loro presenza nel cinema italiano dopo il successo del film. La capacità della pellicola di unire il linguaggio dei fumetti con la narrazione sociale ha dato vita a un filone e a un rinnovato interesse per il genere supereroistico in Italia.

Negli anni successivi al suo debutto, "Lo chiamavano Jeeg Robot" è stato riconosciuto come una delle opere più influenti della cinematografia nazionale degli anni 2000. La sua influenza si manifesta sia nella produzione di film di genere sia nell'approccio visivo di nuove generazioni di registi. Il decimo anniversario rappresenta quindi non solo una celebrazione del film, ma anche un'occasione per riflettere sul suo contributo all'immaginario collettivo, rendendo questa riedizione un evento atteso dal pubblico e dagli operatori culturali.