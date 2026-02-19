Il volume "Lezioni sull'odio", scritto da Michela Murgia, è stato pubblicato postumo il 18 febbraio 2026, diventando immediatamente oggetto di attenzione nel panorama letterario nazionale. Il libro raccoglie riflessioni e saggi elaborati dall'autrice, considerata tra le voci più significative della letteratura e del pensiero italiano contemporaneo. Il testo propone un'analisi attenta e profonda sulla diffusione e le radici dell'odio nella società attuale, un tema che Murgia affronta con la consueta lucidità e capacità di indagine critica. La pubblicazione di questo volume rappresenta un evento molto atteso dopo la scomparsa della scrittrice nell'agosto 2023.

Nelle sue pagine, Murgia indaga la struttura delle dinamiche che alimentano ostilità collettive, soffermandosi sul ruolo dei mass media, dei social network e delle narrazioni politiche che spesso favoriscono la polarizzazione dei sentimenti pubblici. Alcuni passaggi del libro mettono in luce quanto già illustrato dall'autrice in precedenti interventi pubblici: l'odio viene descritto come una costruzione culturale, e "la sua presenza può essere letta come una cartina al tornasole della salute democratica di una società". "L’odio sparso e organizzato", scrive Murgia, "non è il sintomo di una malattia della contemporaneità, ma una sua precisa architettura."

L’ultimo sguardo sulla contemporaneità di Murgia

Questa pubblicazione conferma il ruolo centrale avuto da Michela Murgia nel dibattito culturale italiano degli ultimi anni.

Nelle "Lezioni sull'odio" l'autrice riversa esperienze, ricordi e riferimenti ai principali processi storici e politici che hanno influenzato l’Italia e l’Europa. Il libro affronta in maniera diretta anche la questione della violenza verbale e simbolica che attraversa il dibattito pubblico, sottolineando come le parole siano armi potenti capaci di costruire o demolire comunità. Tra i temi trattati, la responsabilità individuale rispetto ai linguaggi e la necessità di un’educazione civica che si faccia carico delle conseguenze dell'odio organizzato.

L’opera riassume le posizioni di Murgia: il rifiuto di ogni forma di discriminazione, l’invito alla consapevolezza collettiva e alla resistenza etica.

La pubblicazione postuma del volume è stata accolta con numerose reazioni, tra cui quelle di lettori, colleghi e rappresentanti delle istituzioni culturali che hanno evidenziato l’attualità e la forza del suo sguardo sulla società. L’impronta lasciata da Murgia si riflette nella scelta di rendere disponibili riflessioni non ancora pubblicate, affidando al libro il compito di proseguire il dialogo con le nuove generazioni.

Un’eredità letteraria e civile

Michela Murgia ha segnato profondamente la letteratura e lo spazio pubblico italiani. Tra le sue opere di maggiore impatto si ricordano "Accabadora", "Ave Mary" e "Stai zitta". La sua produzione si è caratterizzata per il costante impegno su temi sensibili come identità, diritti civili e inclusione sociale.

La pubblicazione di "Lezioni sull’odio" si colloca in una lunga serie di interventi e saggi che hanno alimentato il dibattito sui meccanismi di esclusione e sulle possibilità di trasformazione della società. Oltre al suo lavoro di scrittrice, Murgia è stata attiva come opinionista, conduttrice radiofonica e promotrice di iniziative culturali dedicate ai diritti umani.

Il contributo letterario e civile di Michela Murgia è stato più volte riconosciuto. "Lezioni sull’odio" si pone dunque come testamento intellettuale e invito a rinnovare l’impegno nella costruzione di una società più consapevole, capace di respingere i semi dell’ostilità e di promuovere il dialogo.