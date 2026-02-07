Vittoria Ceretti, modella italiana nata a Brescia nel 1998, ha avuto l'onore di essere la portabandiera per Milano alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sua apparizione allo stadio San Siro, con un elegante abito bianco firmato Giorgio Armani Privé, ha segnato un momento significativo, culminato nella consegna della bandiera nazionale al Corpo dei Corazzieri, un sentito omaggio allo stilista scomparso lo scorso settembre.

Un tributo alla moda italiana

La scelta di Vittoria Ceretti come portabandiera ha inteso incarnare lo spirito creativo e contemporaneo della città ospitante.

L’abito bianco, lungo fino a terra, con collo alto e maniche lunghe, è stato realizzato su misura da Giorgio Armani Privé. Prima del suo ingresso, sessanta modelle hanno sfilato indossando completi monocromatici nei colori del tricolore italiano, creando un impatto visivo che celebrava la tradizione sartoriale italiana.

Una carriera internazionale

La carriera di Vittoria Ceretti è iniziata in giovane età, partecipando al concorso Elite Model Look a soli quattordici anni. A sedici anni ha debuttato sulle passerelle internazionali, posando per campagne di Dolce & Gabbana. Nel 2015 è diventata il volto della campagna Autunno/Inverno di Giorgio Armani e da allora ha calcato le passerelle per marchi prestigiosi quali Chanel, Versace, Dior, Valentino, Louis Vuitton e molti altri.

La sua versatilità è stata riconosciuta anche con la co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo nel 2021.

Vita privata

Nel 2020, Vittoria Ceretti si è unita in matrimonio con il DJ Matteo Milleri a Ibiza; tuttavia, la coppia ha annunciato la separazione nel 2023. Nello stesso anno, ha intrapreso una relazione con l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, conosciuto durante il Festival di Cannes. Entrambi mantengono un approccio riservato alla loro vita privata, ma hanno iniziato a frequentare le rispettive famiglie sin dai primi mesi della loro relazione.

