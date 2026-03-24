L'altra sera Helena Prestes ha fatto una lunga diretta su TikTok e ha coinvolto Javier Martinez, Luca Calvani e Federico Fusca, ovvero tutte le persone con le quali è in vacanza in Toscana in questo periodo. Ad un certo punto la modella ha invitato il fidanzato a spiegare perché ultimamente non sta usando la piattaforma dov'erano in live, e lui ha accennato al fatto che le persone che gestivano il suo account quando era al Grande Fratello potrebbero avergli cambiato la password.

Le frecciatine di Javier in diretta

Nell'ultimo periodo sembrano essere cambiate molte cose nella vita di Javier, soprattutto in ambito professionale.

Stando a quello che ha dichiarato in live l'altra sera, Martinez non avrebbe più rapporti con le persone che si occupavano dei suoi profili social quando era nella casa del Grande Fratello.

Spronato da Helena a raccontare ai fan perché non sta usando TikTok in questi giorni, il pallavolista ha detto: "Non voglio dire tutta la verità perché si creerebbe un accanimento inutile, ma al momento non ho la password. Come sapete, quando ero al GF altri gestivano il mio account e quindi ora la devo recuperare. Ci metterò un po'. Ci vediamo presto".

La reazione del fandom

Anche se velatamente, Javier ha lasciato intendere che le persone che gestivano i suoi social quando era al GF gli starebbero creando problemi e lui non riuscirebbe più ad accedere all'account di TikTok.

"Finalmente li ha smascherati, aspettavo questo momento da mesi", "Chissà quante altre cose hanno dovuto sopportare lui e Helena", "Hanno sempre cercato di dividerli, Helena non gli è mai piaciuta", "Javier un signore, quell'altro è meglio che non lo commento", "Altro che amicizia, hanno sfruttato Javier finché hanno potuto", "Hanno perso il giocattolo e ora si stanno vendicando", si legge su X in queste ore.

La reunion con Luca Calvani

Nonostante questo piccolo intoppo, in questi giorni Helena e Javier si stanno godendo gli amici immersi nella natura.

Da domenica scorsa, infatti, gli Helevier si sono ricongiunti con Luca (tra i primi sostenitori della coppia al Grande Fratello) e con lui hanno cucinato, scherzato e passato momenti di leggerezza.