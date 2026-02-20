Morgan ha smentito categoricamente la sua partecipazione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. L’artista, Marco Castoldi all’anagrafe, ha chiarito su Instagram: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover - “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco - e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore.

Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello".

Morgan, la carriera e il rapporto con il Festival di Sanremo

Il legame tra Morgan e Sanremo si è consolidato nel tempo. Ha partecipato come concorrente nel 2010 con il brano “La sera” e in altre edizioni è apparso come giudice per le nuove proposte o come ospite. Il Festival dell’Ariston rimane un palcoscenico fondamentale per la musica italiana, capace di lanciare artisti emergenti come Chiello, nome d’arte di Raffaele Romano, proveniente dalla scena trap. Non può non essere citata la sua partecipazione con Bugo, quando un disguido tra i due, causò l'abbandono del palco da parte di Bugo.

Chiello, già noto per la sua militanza nel duo trap FSK Satellite prima dell’esordio solista nel 2020, vede la mancata collaborazione con Morgan non intaccare la sua traiettoria artistica. Morgan, dal canto suo, conferma il suo status di figura storica e discussa della musica italiana. Le sue recenti dichiarazioni sottolineano ancora una volta la sua cura verso l’immagine pubblica e il rapporto con eventi nazionali di rilievo come il Festival di Sanremo.