Katia Ricciarelli non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, evento che quest'anno dedicherà un omaggio a Pippo Baudo. L'ex moglie del celebre conduttore ha appreso la notizia con dispiacere, dichiarando di essersi “aspettata un invito” per poter ricordare Baudo, soprattutto in virtù del suo ruolo di artista che ha condiviso con lui diciotto anni di vita. Pur riconoscendo il valore dell'omaggio previsto, la soprano ha espresso una nota di delusione per il fatto che, al suo posto, siano stati invitati i figli di Baudo e la sua assistente, Dina Minna.

Il disappunto di Ricciarelli

Ricciarelli ha manifestato il suo rammarico per non essere stata inclusa tra gli ospiti della serata inaugurale del Festival, che si aprirà appunto con un tributo a Pippo Baudo. “Un invito ci stava – non tanto come ex moglie, ma comunque come un’artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero”, ha affermato la cantante, aggiungendo di essersi sentita esclusa nonostante il profondo legame professionale e personale che li univa.

La presenza della famiglia e dell’assistente

Secondo le indiscrezioni che circolano, alla serata inaugurale del Festival saranno presenti i figli di Baudo, Tiziana e Alessandro, e la sua assistente Dina Minna. Quest'ultima, tuttavia, non dovrebbe sedere accanto alla famiglia.

Ricciarelli ha commentato con una certa sorpresa la scelta di invitare la segretaria, osservando con una punta di ironia che “avrebbero dovuto avere il coraggio di metterla vicino ai figli, visto che sono tutti e tre in testamento”.

Al momento, non risultano conferme indipendenti da fonti diverse da quella che ha diffuso la notizia iniziale riguardo la line-up degli ospiti.