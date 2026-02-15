È scomparso all'età di ottantasei anni Pino Colizzi, una delle voci più riconoscibili e apprezzate del doppiaggio italiano. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del cinema, della televisione e tra i numerosi spettatori che per decenni hanno ascoltato il suo lavoro in celebri film e serie.

Attore e doppiatore, Colizzi è stato una figura di riferimento per il settore. In oltre sessant'anni di carriera, ha dato voce a icone del cinema internazionale come Jack Nicholson, Al Pacino, Richard Gere, Gene Hackman e Franco Nero.

Il suo timbro profondo e duttile ha accompagnato generazioni di spettatori italiani, rendendolo un punto di riferimento imprescindibile tanto per le produzioni cinematografiche quanto per quelle televisive. Non solo il cinema internazionale, ma anche il panorama della fiction italiana ha potuto contare sul suo contributo: Colizzi ha lavorato al doppiaggio di numerose serie e produzioni di successo come 'Il segreto del Sahara', 'Marco Polo' e 'La piovra'.

Una carriera tra cinema e televisione

Colizzi aveva iniziato la sua attività artistica come attore teatrale, per poi passare al cinema e, infine, al doppiaggio. In questo ultimo settore, la sua voce ha saputo interpretare con grande efficacia le sfumature di attori internazionali e italiani.

Negli anni, era divenuto noto per la sua capacità di adattare e rendere credibili le interpretazioni di star hollywoodiane, contribuendo alla diffusione e alla comprensione del cinema straniero in Italia. Tra i tanti personaggi doppiati, si ricordano in particolare i ruoli affidatigli nei film "Il Padrino", "Serpico", "Piccolo grande uomo", "Un uomo da marciapiede" e "Ufficiale e gentiluomo".

Pino Colizzi è stato anche direttore di doppiaggio in molte produzioni importanti, un ruolo delicato che prevede la supervisione e la direzione artistica delle versioni italiane dei film e serie straniere. Grazie anche al suo contributo, il doppiaggio italiano è riconosciuto come uno dei migliori al mondo per qualità, attenzione interpretativa e fedeltà agli originali.

L'eredità artistica e culturale

L'influenza di Colizzi sul doppiaggio italiano non si limita al numero e all'importanza dei film doppiati, ma riguarda anche la formazione di nuove generazioni di professionisti. Nel corso della sua lunga carriera, ha contribuito a tramandare la passione per la professione a numerosi allievi e colleghi. Figura di grande discrezione, ha sempre preferito il lavoro dietro le quinte, senza mai cercare visibilità personale ma lasciando parlare il proprio talento. Il mondo del doppiaggio italiano perde uno dei suoi principali protagonisti, una voce capace di attraversare i decenni rimanendo impressa nella memoria collettiva degli spettatori. Allo stato attuale, non risultano pubblicate informazioni sulle esequie o su eventuali commemorazioni pubbliche.