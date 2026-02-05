Il Museo della Filosofia, un’iniziativa pionieristica dell’Università Statale di Milano e il primo museo al mondo interamente dedicato a questa disciplina, si presenta in anteprima il 5 febbraio 2026. L’evento si svolgerà nel contesto degli Stati Generali del progetto, segnando un passo importante verso la sua futura sede definitiva all’interno dell’Ateneo. L’anteprima offrirà oltre dieci percorsi didattici innovativi, progettati per coinvolgere attivamente centinaia di studenti.

Temi di attualità e approccio innovativo

Il museo affronta temi di stringente attualità, spaziando dalla decostruzione delle fake news, attraverso una metafora culinaria, a questioni cruciali come i generi, il pacifismo, l’intelligenza artificiale e il complesso rapporto tra corpo umano e tecnologia.

La filosofa Anna Ichino, curatrice del Museo, sottolinea l’unicità dell’iniziativa: “Vogliamo realizzare un museo che non contenga oggetti ma idee, problemi aperti, e domande difficili che ci assillano anche quando la scienza ci dà già molte risposte”. L’obiettivo primario è rendere gli strumenti filosofici accessibili a un pubblico il più ampio possibile.

Percorsi didattici interattivi per tutti

Il Museo ha allestito dieci percorsi didattici interattivi, ispirati ai moderni Science Center, affiancati da due percorsi speciali destinati a bambini e detenuti. Le attività sono pensate per coinvolgere centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie, già prenotati per partecipare. Tra le esperienze proposte figurano laboratori, exhibit interattivi e un’area dedicata alla “cucina” di una teoria del complotto, simile a un corso di cucina.

Sono inoltre previsti percorsi educativi focalizzati sul pacifismo e sulle dinamiche tra uomo e macchina.

Paolo Spinicci, ideatore del Museo, evidenzia l’importanza di coinvolgere anche i più piccoli nella riflessione filosofica: “Ragioneremo di filosofia, e sulla natura di un racconto, anche con i bambini delle scuole elementari”. Attraverso la lettura del racconto di Polifemo, si esploreranno concetti come la lontananza, il mostruoso, il rapporto tra corpo e mente, il grande e il piccolo, stimolando una riflessione sulla natura dei racconti.

Un museo partecipato, senza oggetti

Il progetto del Museo della Filosofia si configura come un percorso partecipato, con l’intento di coinvolgere il pubblico nella sua stessa ideazione.

Gli Stati Generali del 5 febbraio segnano l’avvio di una nuova fase di costruzione condivisa, orientata alla definizione collettiva dei contenuti e delle modalità espositive. Il museo si distingue per non conservare oggetti, ma per esporre idee, problemi aperti e domande fondamentali, valorizzando il processo stesso del porsele e il pensiero critico come beni comuni.

Le origini e lo sviluppo del Museo

Il Museo della Filosofia nasce da un’iniziativa del Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di Milano, con l’obiettivo di rendere le domande filosofiche accessibili tramite esperienze interattive, simulazioni, laboratori e attività ludico-didattiche. Già nel febbraio 2024, in occasione del centenario dell’Ateneo, sono state aperte al pubblico due sale dedicate alla filosofia della (dis)informazione, con una mostra interattiva intitolata “Complottismo, fake news e altre trappole mentali”.

Questa esposizione comprendeva sette tappe, pannelli tematici, mini-cartoni animati e giochi volti a demistificare le logiche cognitive alla base della diffusione delle fake news.

Con l’anteprima del 5 febbraio 2026, il museo amplia la sua offerta e conferma il suo percorso verso una sede permanente nel futuro Campus Umanistico di Città Studi. L’iniziativa integra pratiche educative contemporanee, tecniche di divulgazione scientifica e riflessione filosofica, consolidando l’immagine della Statale come luogo dinamico del pensiero critico contemporaneo.