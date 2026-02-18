Piero Cassano, storico componente dei Matia Bazar, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione della musica italiana, definendo l'attuale fase di stallo come un vero e proprio “coma musicale”. L’artista ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di innovazione e per la difficoltà di trovare nuove idee che possano distinguersi nel panorama attuale.

La musica italiana in una fase di stallo

Cassano ha evidenziato come la musica italiana stia attraversando un periodo di scarsa creatività, dove spesso si tende a riproporre schemi già noti.

La scena attuale fatica a proporre contenuti originali e a valorizzare il talento autentico. Questa situazione rischia di impoverire ulteriormente il settore, rendendo difficile per le nuove generazioni emergere con proposte innovative.

Matia Bazar: sperimentazione e memoria musicale

Nel corso dell’intervista, Cassano ha ricordato l’importanza dei Matia Bazar nella storia della musica italiana, sottolineando come il gruppo abbia sempre cercato di sperimentare e di portare novità nel proprio repertorio. L’artista ha ribadito il valore della memoria musicale e della capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità. La musica, ha aggiunto, dovrebbe essere uno spazio di libertà creativa, dove la ricerca e la sperimentazione sono fondamentali per la crescita del settore.

La carriera di Piero Cassano

Piero Cassano è noto per essere stato uno dei fondatori dei Matia Bazar, gruppo che ha segnato profondamente la musica italiana dagli anni Settanta in poi. Oltre alla sua attività con la band, Cassano ha collaborato con numerosi artisti e ha contribuito alla scrittura di brani di successo. La sua esperienza e la sua visione rappresentano un punto di riferimento per chi si occupa di musica e cultura nel nostro Paese.