Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, annuncia una nuova edizione che si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Il tema scelto è “democrazia”, una parola fondamentale nel dibattito pubblico contemporaneo e filo conduttore della manifestazione. L’evento si propone di indagare il significato e l’attualità della democrazia attraverso dialoghi, incontri e letture con protagonisti della scena culturale e letteraria.

Il direttore di Libri Come, Marino Sinibaldi, sottolinea l’importanza di riflettere ogni anno sul ruolo della cultura in una società democratica.

Gli appuntamenti coinvolgeranno anche il pubblico scolastico, con iniziative speciali dedicate agli studenti, e verranno proposti laboratori, workshop di letteratura e numerose attività collaterali.

Programma e protagonisti della manifestazione

La kermesse si propone di offrire una pluralità di punti di vista e strumenti critici, attraverso una rassegna di incontri che vedranno la partecipazione di autori italiani e internazionali. Numerosi gli editori coinvolti e non mancheranno anche presentazioni di nuovi libri, spettacoli ispirati ai grandi temi della contemporaneità e momenti musicali. Particolare attenzione sarà riservata, come ogni anno, al dialogo tra generazioni e culture, con eventi destinati sia agli adulti sia agli studenti.

Sarà dato spazio anche all’approfondimento dell’attualità politica internazionale, con presenze scelte dal comitato scientifico proprio sul tema dei cambiamenti globali ai sistemi democratici.

La sede della manifestazione, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, rappresenta da anni uno degli snodi principali della vita culturale romana. L’Auditorium, progettato da Renzo Piano e aperto nel 2002, ospita ogni anno rassegne, festival letterari e spettacoli musicali, contribuendo a rendere la capitale un riferimento per la vita culturale nazionale e internazionale.

Storia di Libri Come e dell’Auditorium Parco della Musica

Libri Come nasce nel 2010 come progetto promosso dalla Fondazione Musica per Roma con l’obiettivo di avvicinare la lettura al grande pubblico, soprattutto attraverso linguaggi accessibili e incontri con scrittori, filosofi, scienziati e giornalisti.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato numerosi autori e intellettuali da tutto il mondo, consolidando la propria posizione nel panorama culturale italiano.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospita la manifestazione, è uno dei più grandi centri culturali d’Europa. Costituito da tre sale principali (Santa Cecilia, Sinopoli e Petrassi) e numerosi spazi polifunzionali, ogni anno accoglie centinaia di migliaia di visitatori grazie a una programmazione variegata che spazia dalla musica sinfonica alle arti visive, dal teatro alla letteratura. Oltre ad essere la casa dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Auditorium ospita regolarmente festival di rilievo internazionale, dando spazio alle contaminazioni tra generi e culture.