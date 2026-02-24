Il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, ha lanciato un appello pubblico a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo. L'obiettivo è garantire la presenza di Andrea Pucci sul palco dell’Ariston, una richiesta emersa dopo recenti polemiche che avevano spinto il comico a fare dietrofront e rifiutare la partecipazione al Festival.

La Russa chiede una "presenza riparatoria" per Pucci

La Russa ha sottolineato l'importanza di una “presenza riparatoria” per Pucci, evidenziando come il comico sia stato oggetto di critiche e polemiche che ne hanno compromesso la partecipazione a Sanremo.

Il vicepresidente del Senato ha invitato Conti a valutare l'inclusione di Pucci tra gli ospiti del Festival, ponendo l'accento sul valore della pluralità e della libertà di espressione sul palco del festival.

Carlo Conti e il dibattito sulla partecipazione di Pucci

Carlo Conti, scelto come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, si trova ora a dover gestire le aspettative e le richieste provenienti dal mondo politico e dello spettacolo. La questione della partecipazione di Pucci ha acceso un ampio dibattito, coinvolgendo anche altri esponenti del settore che hanno espresso opinioni divergenti sulla vicenda. Il festival, noto per la sua capacità di riflettere i cambiamenti sociali e culturali del Paese, si conferma ancora una volta al centro dell’attenzione pubblica.