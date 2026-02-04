Il SeeYouSound, festival internazionale dedicato al cinema musicale, torna a Torino per la sua 12ª edizione, ponendo al centro il tema “Make Some Noise”. Dal 3 all’8 marzo 2026, il Cinema Massimo sarà la sede di una rassegna che mira a valorizzare l’incontro tra sonorità, immagini e linguaggi audiovisivi. L’evento, che offre un ampio programma tra proiezioni, incontri e performance, conferma la vocazione di Torino come città di riferimento per il mondo del cinema e della musica.

Il festival propone un cartellone ricco di novità e approfondimenti incentrati sull’urgenza e il bisogno di ‘fare rumore’, sia in senso musicale sia sociale.

SeeYouSound coinvolge svariate realtà del territorio e si distingue per la varietà delle sue sezioni: LongPlay (film di finzione), Soundies (corti musicali), Rising Sound (produzioni emergenti), Into the Groove e Frequencies (esplorazioni audiovisive pionieristiche). Durante la manifestazione sono previsti incontri con registi, musicisti e critici per ampliare il dialogo sulle nuove tendenze tra suono e audiovisivo.

Le sezioni del festival e l’impatto sulla città

Gli organizzatori sottolineano la scelta del tema come “un invito collettivo ad esprimersi e ad agire con energia e consapevolezza, nell’ottica di promuovere progetti che generano impatto non solo artistico ma anche sociale”. SeeYouSound si è affermato negli anni come un appuntamento cruciale per il panorama culturale torinese e nazionale, coinvolgendo professionisti del settore e appassionati.

L’edizione 2026 intende rafforzare queste radici, proponendo uno spazio di confronto sulle diverse declinazioni della musica nel cinema contemporaneo.

Ogni sezione del festival mira a valorizzare differenti linguaggi: la fiction per interpretare la forza narrativa del suono, i corti per sperimentare nuove fusioni tra musica e immagine, e i percorsi Frequencies per esplorare orizzonti meno convenzionali. L’evento, ospitato al Cinema Massimo, rende Torino un crocevia di produttori, creativi e pubblico internazionale. La manifestazione contribuisce inoltre all’indotto culturale e turistico della città, grazie alla presenza di ospiti internazionali e partnership con istituzioni musicali e cinematografiche locali.

Storia e riconoscimento del SeeYouSound Film Festival

Negli anni, SeeYouSound ha favorito la nascita di collaborazioni trasversali e progettualità condivise, posizionandosi tra i principali eventi del genere in Italia. Il festival nasce a Torino nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la cultura del cinema musicale e costruire un dialogo innovativo tra pubblico, artisti e operatori del settore. Oggi è riconosciuto come una delle realtà più dinamiche e originali nel campo della programmazione audiovisiva europea, grazie all’attenzione a nuovi linguaggi, sperimentazioni sonore e temi di attualità come l’inclusione e la contaminazione tra generi.

Nel corso delle passate edizioni, SeeYouSound ha presentato centinaia di titoli in anteprima nazionale e internazionale, ospitato figure di spicco del cinema e della musica, nonché promosso attività formative e workshop rivolti a giovani e professionisti.

L’attenzione ai temi sociali e alle nuove forme di creazione artistica ha reso il festival un laboratorio permanente sulle evoluzioni del linguaggio audiovisivo e musicale. La crescita di partecipazione, sia in termini di pubblico sia di adesioni da parte di filmmaker e musicisti, conferma la centralità di SeeYouSound nella scena culturale torinese e italiana.