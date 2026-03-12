A Torino nasce “Il club degli audiolibri”, un’iniziativa promossa da Audible, società Amazon specializzata in intrattenimento audio, e dalla Fondazione Circolo dei Lettori. Il progetto mira alla riscoperta di successi letterari, storici e contemporanei, attraverso un ciclo di incontri dal vivo che si terranno nelle sale del Circolo dei lettori, ospitate a Palazzo Graneri della Roccia.

Il percorso si articola in tre tappe, ognuna focalizzata su un genere narrativo e un autore di riferimento. L’8 aprile, Stefania Soma guiderà il pubblico nel mondo del thriller con la lettura di “Io Uccido” di Giorgio Faletti, interpretato da Diego Ribon.

Il 21 aprile, Francesca Marson esplorerà la narrativa familiare con “Io che ti ho voluto così bene” di Roberta Recchia, con la voce di Valentina Tarozzi. A chiudere il ciclo, il 29 aprile, sarà la volta delle atmosfere distopiche de “L’Unità” di Ninni Holmqvist, narrata da Debora Zuin.

Questa iniziativa si inserisce nella collaborazione pluriennale tra Audible e la Fondazione Circolo dei Lettori, rafforzando l’attenzione sull’Angolo dell’Ascolto. Quest’ultimo è uno spazio permanente all’interno del Circolo, dotato di due postazioni che offrono accesso illimitato al catalogo Audible, permettendo di ascoltare migliaia di audiolibri, podcast e serie audio originali.

La sede storica al servizio dell’ascolto

Il Club degli Audiolibri si svolge nella sede torinese del Circolo dei Lettori, un’istituzione culturale situata nel cuore di Torino, a Palazzo Graneri della Roccia. Il Circolo, progetto della Regione Piemonte e della Fondazione omonima, è riconosciuto come il primo circolo italiano dedicato alla lettura e all’ascolto. Ubicato tra le vie del centro cittadino, dispone di sale accoglienti che ospitano numerosi gruppi di lettura in italiano e in lingua straniera.

L’ascolto come esperienza condivisa

L’istituzione dell’Angolo dell’Ascolto ha trasformato uno spazio fisico in un punto di scoperta continua per i prodotti audio. Le due postazioni dedicate offrono un’esperienza accessibile a chiunque frequenti il Circolo.

Il Club degli Audiolibri rappresenta una declinaizone partecipativa, che affianca alla fruizione individuale momenti di confronto guidato. Il progetto non si limita a proporre la fruizione di testi celebri in formato audio, ma crea occasioni per ascoltare insieme, discutere e vivere la narrativa in modo immersivo, valorizzando la sede storica del Circolo e consolidando un’esperienza culturale pluriennale.