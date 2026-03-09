L’attrice statunitense Jennifer Runyon, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al film ‘Ghostbusters’, è venuta a mancare all’età di 65 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i fan e nel mondo dello spettacolo. Runyon aveva raggiunto una notevole popolarità grazie al ruolo di una studentessa nella celebre pellicola degli anni Ottanta, affermandosi come un volto riconoscibile anche per ulteriori apparizioni televisive.

‘Ghostbusters’ e la carriera di Jennifer Runyon

L’attrice aveva interpretato una delle studentesse sottoposte all’esperimento di percezione extrasensoriale condotto dal personaggio di Bill Murray in ‘Ghostbusters’.

Questo ruolo, seppur di breve durata, le aveva garantito una certa notorietà, inserendola a pieno titolo in una delle pellicole più iconiche della cultura pop. Oltre al cinema, Runyon aveva arricchito la sua carriera con partecipazioni a diverse serie televisive statunitensi, consolidando la sua presenza nel panorama dello spettacolo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Il ricordo e l’impatto nel mondo dello spettacolo

La notizia della morte di Jennifer Runyon ha toccato profondamente colleghi e appassionati, che la ricordano per la sua professionalità e per la simpatia dimostrata nei ruoli interpretati. Nel corso della sua carriera, l’attrice aveva preso parte anche a produzioni di successo come ‘Charles in Charge’ e ‘Another World’, confermando la sua versatilità artistica.

Il suo contributo rimane significativo per chi ha seguito il suo percorso professionale e per chi ha amato i film e le serie televisive in cui ha recitato.

Chi era Jennifer Runyon

Nata negli Stati Uniti, Jennifer Runyon aveva avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. Oltre alla sua memorabile apparizione in ‘Ghostbusters’, aveva partecipato a numerose serie televisive e film, diventando un volto noto soprattutto tra gli appassionati di cinema e televisione di quel periodo. La sua scomparsa lascia un vuoto tangibile tra i colleghi e i fan che ne hanno apprezzato il talento e la dedizione al mestiere.