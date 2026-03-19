Il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha annunciato un nuovo capitolo per il Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale di Venezia. L'annuncio, il 19 marzo 2026, ha sottolineato l'autonomia e la centralità dell'istituzione alla vigilia della nuova edizione di arte contemporanea. Buttafuoco ha dichiarato: «La Biennale è un luogo di incontro culturale senza confini e censure», ribadendo la sua posizione su scelte artistiche e gestionali. Questa posizione difende la libertà curatoriale della Biennale, nonostante i dibattiti recenti sulla presenza del padiglione russo, discusso per la guerra in Ucraina.

Il confronto ha coinvolto le posizioni autonomiste della Biennale e quelle del governo, il cui ministro della Cultura ha comunicato tramite videomessaggio, evidenziando il ruolo di ente autonomo dell'istituzione.

Il ruolo del Padiglione Centrale

Il Padiglione Centrale dei Giardini di Venezia è il cuore pulsante della Mostra Internazionale d’Arte. Nato per esporre collezioni, ha un ruolo strategico nella promozione di ricerca artistica e tendenze emergenti. Ogni edizione propone allestimenti che riflettono le urgenze del contemporaneo, distinguendosi per scelte innovative. Fa parte di un sistema con oltre trenta padiglioni nazionali e altri spazi in città.

La libertà curatoriale, rivendicata da presidente e direttore artistico, consente di ospitare opere in linea con la vocazione internazionale della Biennale.

L'attenzione alle complessità geopolitiche, come sul padiglione russo, evidenzia come la manifestazione sia percepita non solo come piattaforma espositiva, ma anche come barometro delle tensioni e delle trasformazioni globali.

Storia e rilevanza della Biennale

La Biennale di Venezia, istituita nel 1895, è tra le più antiche e prestigiose istituzioni culturali mondiali nelle arti visive. Il Padiglione Centrale – progettato da Enrico Trevisanato e rinnovato – accoglie mostre tematiche e interventi site-specific. Ha registrato una crescita costante di pubblico internazionale. Nel corso della sua storia, ha affrontato importanti trasformazioni e responsabilità etiche. L'autonomia, riaffermata da Pietrangelo Buttafuoco, affonda le radici nel carattere statutario dell'istituzione, che rivendica il diritto di definire in autonomia la propria linea curatoriale, garantendo pluralismo e apertura. Contribuisce a mantenere Venezia tra le capitali mondiali della cultura.