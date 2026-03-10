Colleen Hoover, autrice di bestseller “new adult”, vede la sua storia Reminders of Him – La parte migliore di te trasformata in un film diretto da Vanessa Caswill. La pellicola, distribuita da Universal, arriva nelle sale il 12 marzo 2026.

Descritto come un “melodramma sentimentale doc ad alto impatto emotivo”, il film esplora temi universali quali la maternità, la colpa, il perdono, la redenzione e “il potere dell’amore capace di superare ogni ostacolo”. La protagonista, interpretata da Maika Monroe, è Kenna. La donna è ingiustamente accusata di mancato soccorso dopo un incidente d’auto in cui perde la vita il suo fidanzato Scotty, impersonato da Rudy Pankow.

Kenna sconta sette anni di detenzione e, durante questo periodo, scopre di essere incinta. La figlia, Diem, le viene sottratta alla nascita.

Una volta tornata in libertà, Kenna cerca di ricostruire la propria esistenza nel suo paese natale, nel Wyoming, e di riallacciare i rapporti con Diem. Tuttavia, i nonni affidatari della bambina le impediscono ogni contatto, considerandola ancora “la donna che ha ucciso il loro figlio”. L’unico a offrirle supporto è Ledger (Tyriq Withers), ex giocatore NFL, proprietario di un bar e migliore amico di Scotty. Completano il cast Lauren Graham e Bradley Whitford nei ruoli dei nonni di Diem, Grace e Patrick, e Lainey Wilson interpreta Amy, amica e collega di Kenna.

Il romanzo, pubblicato originariamente nel 2022, ha superato i sei milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti ed è stato tradotto in 45 lingue. In Italia, il libro è edito da Sperling & Kupfer. Una “frase cult” del film recita: “C’era un prima di te e c’era un durante te. Per qualche ragione, non avevo mai pensato che potesse esserci un dopo di te”.

Produzione e adattamento

La regia del film è affidata a Vanessa Caswill, mentre la produzione vede la partecipazione di Colleen Hoover stessa, Lauren Levine e Gina Matthews, con Robin Mulcahy Fisichella in veste di produttore esecutivo. Il coinvolgimento dell’autrice nel progetto è stato significativo: oltre a collaborare alla sceneggiatura, ha assunto un ruolo di produttrice, testimoniando un profondo legame personale con l’adattamento cinematografico.

Le riprese si sono svolte tra aprile e giugno 2025 a Calgary, Canada. La colonna sonora è stata curata da Tom Howe. Il film è atteso in Italia il 12 marzo 2026, precedendo di un giorno la release statunitense prevista per il 13 marzo.

Una storia tra letteratura e cinema

Reminders of Him trae origine da un romanzo che ha ottenuto una vasta risonanza internazionale, amplificata dalla viralità sui social media, in particolare su TikTok, nell'ambito del fenomeno BookTok. Il passaggio dalla pagina allo schermo mira a preservare l’intensità emotiva del testo originale. Il film si concentra su silenzi, sguardi, lettere mai spedite e fratture emotive, piuttosto che su spettacolari colpi di scena.

La trasposizione in chiave melodrammatica risponde alle aspettative dei lettori, offrendo una rappresentazione visiva della fragilità della protagonista e del contesto sociale che la circonda. In questo modo, il film consolida la crescente influenza di Hoover nel panorama della narrativa popolare contemporanea, mentre il cinema conferisce una nuova dimensione al suo racconto emotivo.