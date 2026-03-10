Alessandro Gassmann ha condiviso la sua prospettiva sulla recente partecipazione del figlio Leo al Festival di Sanremo. L'attore, a Fanpage, ha evidenziato come, nonostante l'esperienza non si sia rivelata un successo di pubblico, essa rimanga un motivo di orgoglio per lui e per l'intera famiglia. Gassmann ha sottolineato che il percorso artistico di Leo è ancora agli albori e che il valore della musica non va misurato unicamente attraverso il successo immediato o il gradimento popolare.

Sanremo e il giudizio del pubblico

Alessandro Gassmann ha affrontato il tema della percezione del pubblico nei confronti delle esibizioni sanremesi.

Ha dichiarato che, a suo avviso, la performance di Leo non è stata accolta favorevolmente dalla platea, ma ciò non sminuisce l'impegno e la passione che il giovane artista ha profuso nella sua partecipazione. L'attore ha inoltre ribadito che il Festival rappresenta una vetrina di grande importanza, ma non costituisce l'unico parametro per valutare il talento di un musicista.

Il sostegno della famiglia e la crescita artistica

Alessandro Gassmann ha voluto rimarcare il sostegno incondizionato della famiglia nei confronti di Leo, sottolineando come ogni esperienza, anche quelle meno fortunate, contribuisca alla crescita personale e professionale. L'attore ha invitato a guardare oltre i risultati immediati, considerando il percorso artistico come un viaggio composto da diverse tappe, in cui anche le difficoltà possono trasformarsi in preziose opportunità di apprendimento.