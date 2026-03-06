Arriva su Rai3 il nuovo programma ‘La pelle del mondo’, un viaggio in sei puntate dedicato alla biosfera, alla vita sulla Terra e al ruolo delle piante nel futuro dell’umanità. A condurlo sono Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista, e Lillo Petrolo, attore e comico, uniti da un approccio che coniuga rigore scientifico e leggerezza narrativa. Il programma è prodotto da Rai Cultura e Be Water Film e va in onda in prima serata a partire da venerdì 6 marzo su Rai3.

Un racconto accessibile e coinvolgente

Mancuso guida il pubblico in una riflessione profonda sul destino del pianeta, mentre Lillo, con la sua ironia, rende comprensibili temi complessi senza cadere nel sensazionalismo.

L’obiettivo è informare e intrattenere, offrendo spiegazioni corrette e approfondite, ma senza drammatizzazioni. Il programma si propone come un “viaggio nella meraviglia e nello straordinario fascino della natura”.

Ospiti e format

Ogni puntata affronta un tema specifico, alternando momenti scientifici a interventi ironici. Tra gli ospiti figurano Corrado Guzzanti nei panni di Vulvia, Maccio Capatonda con un “Podcast sostenibile”, e Chiara Francini che racconta storie di alberi straordinari. Il parterre include inoltre nomi come Christian De Sica, Alessandro Gassmann, Serena Dandini, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e molti altri, offrendo una varietà di contributi tra cultura, spettacolo e scienza.

Il programma è scritto da Stefano Mancuso e Davide Savelli, con regia di Graziano Conversano. La produzione esecutiva è curata da Lia Chiovari per Be Water Film e Arianna Ciulla per Rai, con Mattia Guerra come produttore e Luisa Pistacchio capo progetto Rai.

Il ruolo di Stefano Mancuso

Stefano Mancuso è un botanico e neurobiologo vegetale noto per le sue ricerche sull’intelligenza delle piante. Nel 2026 conduce questo programma di approfondimento su Rai3, affiancato da Lillo.

Il contributo di Lillo

Lillo Petrolo, noto comico e attore, ha affiancato Mancuso nella conduzione di ‘La pelle del mondo’ dopo aver partecipato alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 e a Pechino Express su Sky.