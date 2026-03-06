Harry Styles ha condiviso per la prima volta i suoi pensieri sulla scomparsa dell'amico e collega Liam Payne, avvenuta nell'ottobre 2024 a seguito di una tragica caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires. L'artista ha descritto questa perdita come "molto difficile", evidenziando il profondo dolore causato dalla scomparsa di una persona a lui così affine. Questo evento lo ha portato a una profonda riflessione sul proprio futuro e sul modo in cui desidera vivere la vita.

Il peso del dolore e la difficoltà di esprimerlo

Styles ha confidato di aver incontrato notevoli difficoltà nel gestire il proprio lutto, trovando "strano" percepire la partecipazione altrui al suo dolore.

Ha ammesso di aver provato emozioni intense e di essersi reso conto che da parte sua ci si aspettava una manifestazione esteriore del lutto, quasi come se l'assenza di tale espressione ne negasse la veridicità.

Riflessioni sulla vita e sull'eredità degli assenti

Il cantante ha spiegato come questa tragedia lo abbia spinto a una pausa di riflessione, portandolo a porsi domande fondamentali: "Cosa voglio fare della mia vita? Come voglio viverla?". Ha aggiunto che, a suo avviso, il modo più autentico per onorare gli amici scomparsi sia vivere pienamente la propria esistenza, trasformando il dolore in un rinnovato apprezzamento per il tempo e per le relazioni interpersonali.

Contesto dell'intervista e conferme

Le dichiarazioni di Styles provengono da un'intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, in concomitanza con la promozione del suo quarto album in studio, intitolato "Kiss All of the Time". Sebbene non vi siano conferme indipendenti che riportino testualmente le stesse affermazioni, il contenuto è in linea con quanto diffuso da pubblicazioni come Vanity Fair Italia e Il Fatto Quotidiano.

Profilo di Harry Styles

Harry Styles è un celebre cantante britannico, nato nel 1994. La sua fama è esplosa a livello globale come membro della popolare band One Direction. Successivamente allo scioglimento del gruppo, ha avviato con successo una carriera solista, pubblicando diversi album acclamati e affermandosi anche come attore nel panorama cinematografico.