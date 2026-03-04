Il progetto #ioleggoperchéLAB Nidi si configura come la prima indagine nazionale dedicata alle pratiche di lettura e ai modelli di promozione del libro per i bambini tra zero e tre anni in Italia. L'iniziativa nasce nell’alveo di #ioleggoperché, la più grande campagna italiana a favore della lettura, ed è realizzata in collaborazione con AIB e Nati per Leggere. L'indagine mira a raccogliere dati, suggerire best practice e proporre nuove strategie per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura. Un incontro pubblico di presentazione è previsto per il 14 aprile 2026 alla Bologna Children’s Book Fair.

L'indagine ha già coinvolto diversi nidi e servizi educativi su tutto il territorio nazionale, promuovendo una riflessione sulle modalità con cui avvicinare i bambini alla lettura in modo sensibile e consapevole. Il progetto vede la collaborazione attiva di bibliotecari, educatori e operatori culturali, con la finalità di contribuire a politiche educative più efficaci e a una maggiore diffusione della cultura del libro nella primissima infanzia.

Obiettivi dell’indagine e collaborazione istituzionale

L'indagine di #ioleggoperchéLAB Nidi si pone come obiettivo principale la raccolta di dati sulle attuali pratiche di lettura nei nidi italiani. Gli organizzatori mirano a mettere in luce le strategie più efficaci e i bisogni formativi del personale educativo.

Particolare attenzione è rivolta all'osservazione diretta delle pratiche adottate nei servizi dell’infanzia per favorire la lettura e al coinvolgimento attivo delle famiglie nel percorso di avvicinamento ai libri. Il progetto è frutto di un’ampia collaborazione istituzionale: accanto ad AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e Nati per Leggere, che da anni operano per la promozione della lettura nella fascia prescolare.

L'incontro pubblico previsto per il 14 aprile alla Bologna Children’s Book Fair costituirà un momento di restituzione dei dati raccolti e di confronto tra operatori del settore. Questa occasione di dialogo nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella sensibilizzazione di istituzioni e famiglie sulle tematiche della lettura precoce.

La Bologna Children’s Book Fair e l’impatto di #ioleggoperché

La scelta di presentare i primi risultati dell’indagine nel contesto della Bologna Children’s Book Fair non è casuale: la fiera, tra i principali appuntamenti internazionali dedicati all’editoria per ragazzi, costituisce una piattaforma ideale per diffondere buone pratiche e avviare sinergie tra operatori del libro, educatori e famiglie. Negli anni, la partecipazione di #ioleggoperché alla manifestazione ha consolidato il ruolo del progetto come punto di riferimento nella promozione della lettura tra i più giovani.

#ioleggoperché, giunto ormai a una maturità progettuale di rilevanza nazionale, ha saputo coinvolgere scuole, biblioteche pubbliche, librerie ed enti culturali in un’azione corale per la diffusione del libro e della lettura.

Le campagne precedenti hanno registrato una crescita costante nella partecipazione, offrendo nuove opportunità di formazione tanto agli educatori quanto alle famiglie. La nascita di #ioleggoperchéLAB Nidi rappresenta dunque la naturale evoluzione di un percorso volto a radicare la passione per la lettura sin dal primo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.