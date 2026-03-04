Luca Argentero è il protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original, in arrivo su Sky Atlantic e NOW il 6 marzo 2026. Argentero veste i panni di Lorenzo Ligas, un penalista brillante ma spregiudicato. L’attore ha commentato la sua interpretazione, definendola un divertente confronto con aspetti più scomodi e debolezze, in contrapposizione ai ruoli positivi e senza macchia che ha interpretato in passato.

La serie è stata presentata ufficialmente negli studi televisivi di Milano Rogoredo. Angelo De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport e News di Sky Italia, ha sottolineato come il progetto fosse in attesa del momento opportuno per il lancio, motivando la scelta con la forza della storia, del personaggio e della marcata presenza di Milano.

Ambientata nel maestoso Tribunale di Milano, la serie narra le vicende di Ligas, un avvocato di talento che rischia di compromettere la propria carriera e di incorrere in seri problemi. Anche la sua vita privata è complessa, segnata da un’ex moglie affettuosa, una figlia devota e una fedele praticante, interpretata da Marina Occhionero, assente alla conferenza stampa in quanto diventata madre da poco. A contrapporsi a Ligas, nel ruolo di antagonista, è la pm Annamaria Pastori, interpretata da Barbara Chichiarelli.

La serie, articolata in sei episodi, trae ispirazione dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti, edito da Corbaccio e disponibile da oggi. Prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, la regia è affidata a Fabio Paladini.

Attraverso Sky Extra, i clienti Sky con anzianità superiore ai tre anni potranno visionare gli episodi in anteprima ogni martedì, disponibili on demand con Primissime.

Un legal drama italiano con ambientazione milanese

Avvocato Ligas rappresenta il primo esperimento italiano nel genere legal drama per Sky, un filone già consolidato a livello internazionale. La scelta di Milano come scenario riflette l'interesse di Sky per narrazioni radicate nel territorio e caratterizzate da personaggi sfaccettati. Il Tribunale di corso di Porta Vittoria non è un semplice sfondo, ma un elemento narrativo centrale, contribuendo a definire la figura di Ligas come una vera e propria “rockstar” del foro milanese.

Il protagonista, Lorenzo Ligas, è una figura poliedrica: geniale e affascinante, ma al contempo cinico, sfrontato e incline all’autosabotaggio. Questa complessità si riflette nel cast e nella scrittura, curata da un team di sceneggiatori composto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Contesto e sviluppo del progetto

Il debutto di questo legal drama italiano segna un importante traguardo nella produzione Sky Original, frutto della collaborazione tra Sky Studios e Fabula Pictures, sotto la direzione di Fabio Paladini. Tratto dall’omonimo romanzo di Gianluca Ferraris, il progetto coniuga una solida componente narrativa con un forte impatto visivo.

La scrittura valorizza le imperfezioni e le zone d’ombra, affrontando tematiche realistiche. La serie sarà trasmessa su Sky Atlantic e NOW con cadenza settimanale, dal 6 marzo al 3 aprile.

L’uscita contemporanea del romanzo, preceduta dalla presentazione odierna a Milano, crea un interessante laboratorio transmediale. Questo approccio mira ad amplificare la risonanza del personaggio, offrendo agli spettatori e ai lettori la possibilità di esplorare la genesi dell’avvocato Ligas attraverso due forme espressive distinte ma sinergiche.