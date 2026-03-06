La London Book Fair, uno dei principali appuntamenti internazionali per lo scambio dei diritti editoriali, si aprirà il 10 marzo 2026 e proseguirà fino al 12 marzo presso il centro espositivo Olympia di Londra. L’edizione vedrà la partecipazione di oltre quaranta marchi editoriali e agenzie letterarie italiane.

In particolare, nello stand collettivo (stand 6F30), realizzato su una superficie di 195 metri quadrati dall’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE), esporranno quattordici marchi editoriali: 24 ORE Cultura, Be Strong Edizioni, Bompiani, Dalcò Edizioni / DE Publishing, Edra Edizioni, Europe Books, Fondazione Lia, Giorgio Nada Editore, Giunti Editore, Giunti Ragazzi, Libreria dello Studente, Lo Scarabeo, Musumeci, O.g.m.

Il dato di oltre quaranta marchi editoriali e agenzie letterarie italiane conferma la rilevanza della presenza italiana nell’ambito della fiera. Nello stand collettivo, realizzato congiuntamente da ICE e AIE, sono presenti quattordici realtà rappresentative del panorama editoriale italiano, segnalando una strategia di visibilità mirata e strutturata per il settore italiano a livello internazionale.

Il ruolo dell’Italia nella manifestazione e contesto del mercato editoriale

L’edizione 2026 della London Book Fair si svolge dal 10 al 12 marzo presso l’Olympia di Londra. L’iniziativa italiana, promossa da ICE in collaborazione con AIE, è costante sin dal 2005 e ha lo scopo di offrire alle case editrici italiane visibilità e opportunità di incontro con operatori stranieri.

Nel 2024 la fiera ha registrato la partecipazione di oltre trentaseimila visitatori da tutto il mondo, consolidando la sua posizione come evento chiave nello scambio dei diritti editoriali dopo la Buchmesse di Francoforte. Lo stand collettivo italiano, della superficie di 195 metri quadrati, assume una funzione strategica quale punto informativo sull’editoria italiana e luogo di incontro tra operatori italiani e internazionali.

Storia e significato dello stand collettivo italiano

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con AIE, organizza la partecipazione collettiva italiana alla London Book Fair dal 2005. Questa costante presenza supporta le case editrici italiane nella loro internazionalizzazione, garantendo loro un punto di riferimento autorevole.

Lo stand collettivo rappresenta un veicolo istituzionale di promozione del Made in Italy nell’editoria e viene realizzato con l’intento di favorire lo scambio internazionale di diritti, incontri professionali e visibilità editoriale. La collaborazione tra ICE e AIE riflette l’impegno istituzionale nel promuovere l’editoria italiana nei mercati esteri, sostenendo la sua rilevanza culturale ed economica a livello globale.