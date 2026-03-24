Il noto comico italiano Giorgio Montanini è intervenuto per chiarire la sua posizione in merito alle recenti polemiche scaturite da un video, diffusosi rapidamente sui suoi profili social. Il filmato, estratto da uno dei suoi spettacoli al Teatro Puccini di Firenze, lo mostrava mentre si esprimeva in maniera provocatoria sul tema del referendum costituzionale riguardante il sistema giudiziario. Le sue affermazioni, in particolare quella in cui augurava la morte a chi avrebbe votato 'Sì', hanno generato forti reazioni sia tra il pubblico che tra alcuni esponenti politici, portando Montanini a una replica ufficiale.

Montanini ha voluto sottolineare con forza che il suo ruolo è quello del comico e che, come tale, fa ampio uso di iperboli e di un linguaggio volutamente provocatorio. Ha spiegato che l'atto di isolare una singola frase da un contesto teatrale e, soprattutto, di prenderla alla lettera, costituisce un grave errore di interpretazione. Il comico ha confessato di non aver previsto un tale clamore, rivelando di aver ricevuto a sua volta migliaia di messaggi contenenti insulti e persino auguri di morte, evidenziando la sproporzione della reazione pubblica rispetto alla natura artistica delle sue parole.

Il contesto dello spettacolo e la natura della comicità

Il comico ha ribadito che il contesto di uno spettacolo teatrale, con un microfono sul palco, è fondamentale per comprendere il senso delle sue dichiarazioni.

"Una frase dello spettacolo non può essere presa alla lettera", ha affermato, insistendo sulla necessità di distinguere tra la finzione scenica e la realtà. Montanini ha citato la frase incriminata per intero: "È giusto che voi votiate quello che volete, io voterò ‘No’. Però vi voglio dire una cosa: votate anche ‘Sì’, però, io spero veramente, davvero, che chi vota ‘Sì’ possa morire domani. Dovete morire". Questa citazione serve a dimostrare la natura esagerata e chiaramente non letterale dell'affermazione, tipica della sua satira.

La questione, secondo Montanini, assume una connotazione ancora più grave quando sono "alcuni politici" a isolare e strumentalizzare una battuta comica, utilizzandola fuori dal suo contesto originale per alimentare il dibattito pubblico.

Ha espresso un giudizio severo su questa condotta, suggerendo che se i politici che governano il Paese non riescono a comprendere la differenza tra una performance artistica e una dichiarazione seria, allora "hanno gravi problemi di comprensione e non solo non dovrebbero guidare il Paese ma nemmeno un'automobile".

La critica alla politica e il paradosso della percezione pubblica

In conclusione, Montanini ha lanciato una battuta amara sul paradosso che caratterizza il Paese: quello di prendere "seriamente ciò che dicono i comici ma non ciò che dicono i politici". Questa riflessione finale riapre il dibattito sul ruolo della satira nella società contemporanea e sui confini della libertà di espressione in ambito artistico.

La vicenda sottolinea l'importanza cruciale di saper discernere tra la provocazione teatrale, intesa come strumento di riflessione e critica, e le dichiarazioni che si inseriscono direttamente nel contesto politico e sociale, invitando a una maggiore consapevolezza nella lettura dei diversi registri comunicativi.