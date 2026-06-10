Il celebre format musicale ‘Super Karaoke’ torna su Canale 5 con il suo secondo appuntamento, condotto dalla brillante Michelle Hunziker. La trasmissione, registrata nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, celebra la passione per il canto di persone comuni. La gara si articola tra quattro squadre, ciascuna guidata da un caposquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ogni formazione è composta da cinque concorrenti, con la possibilità di integrare 'Wild Card', partecipanti speciali pronti a dare il loro contributo sul palco.

Gli artisti sul palco e le sfide musicali

Nel corso della serata, i concorrenti avranno l'opportunità di esibirsi e duettare al fianco di alcuni dei nomi più illustri della musica italiana. Per questo appuntamento, il parterre di ospiti d’eccezione include Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Le loro performance, insieme a quelle dei concorrenti, spazieranno attraverso un vastissimo repertorio: dai grandi classici intramontabili alle hit più recenti, abbracciando diverse generazioni e stili musicali per uno spettacolo variegato e coinvolgente.

Il ruolo decisivo del pubblico e il sistema di voto

Il pubblico presente in Piazza Trento e Trieste a Ferrara assume un ruolo centrale e determinante nell'esito della competizione.

Saranno gli spettatori, al termine delle esibizioni, a decretare la squadra vincitrice. Il meccanismo di voto, innovativo e interattivo, prevede l'utilizzo di appositi flyer dotati di QR code, che consentono di esprimere la propria preferenza tramite smartphone. Questa modalità rende la serata più dinamica e partecipata, coinvolgendo direttamente il pubblico e amplificando l'entusiasmo della gara.

Con la sua formula vincente, ‘Super Karaoke’ si conferma un appuntamento imperdibile che fonde armoniosamente la passione popolare per la musica, l'entusiasmo della partecipazione del pubblico e il prestigio della presenza di grandi nomi dello spettacolo. Il programma offre un intrattenimento di qualità, capace di valorizzare sia i talenti emergenti, sia la ricchezza e la tradizione della musica italiana, consolidando il suo successo come format televisivo di grande impatto.