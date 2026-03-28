Il rischio di un nuovo caso Tortora, legato alla gestione mediatica dei processi, è stato al centro delle riflessioni di Tullio Morello il 28 marzo 2026. Il magistrato, membro del Consiglio superiore della magistratura e figlio di Michele Morello (uno dei giudici che assolsero Enzo Tortora), ha evidenziato l’impatto "molto, molto forte" dei media. Nonostante leggi più regolamentate e una cultura più attenta tra operatori e cittadini, Morello avverte che "i media rischiano comunque di condizionare il momento della decisione".

L'attualità del dibattito è stata stimolata dalla serie 'Portobello' di HBO Max Italia, diretta da Marco Bellocchio e con Fabrizio Gifuni, che rievoca il controverso processo a Enzo Tortora.

Morello ha ricordato la forte pressione dell’opinione pubblica, sottolineando la necessità di "spalle molto larghe per dire che una persona è innocente". Suo padre, relatore della sentenza di assoluzione, affrontò notevole pressione per la mole degli atti e l'attenzione pubblica. "La sentenza è stata emessa da tutto il collegio", ha precisato Morello, evidenziando l’importanza della valutazione collegiale.

L'influenza mediatica e i pregiudizi

Tullio Morello ha ribadito che, nonostante i progressi, i media conservano un potenziale condizionante. Ha citato un episodio personale: da ragazzo, esprimendo l'intenzione di "votare Enzo Tortora", fu rimproverato dal padre, che gli fece notare come all'epoca si tendesse a credere alla colpevolezza di un arrestato solo perché "i colleghi l’hanno arrestato".

Michele Morello, tuttavia, da una prima lettura degli atti, individuò numerose incongruenze, ricostruendo la cronologia dei fatti e mettendo in luce i tasselli discordanti. Il caso Tortora resta un simbolo della giustizia italiana per la sua drammatica esposizione ai condizionamenti mediatici e sociali, un aspetto che, secondo Morello, è ancora rilevante e può rendere gravoso per i magistrati assicurare imparzialità.

Le criticità strutturali della giustizia

Affrontando lo stato della giustizia italiana, Morello ha evidenziato il problema numerico e organizzativo. Con soli 9.000-10.000 magistrati chiamati a gestire penale e civile su tre gradi di giudizio, la sproporzione è evidente e causa una "durata dei processi inaccettabile".

Il magistrato ha affermato: "La giustizia dev’essere giusta anche nei tempi, oltre che nelle decisioni". Ritenendo irrealistico un ampliamento dell'organico a 30.000 unità, ha suggerito un’amnistia come soluzione straordinaria per alleggerire i carichi e ripristinare tempi ragionevoli.

Queste considerazioni si collegano alla critica di Morello sulla recente riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere. Egli ritiene che tale riforma non risolva i veri problemi del sistema giudiziario, quali lentezza, complessità delle procedure, arretrati, carenza di organici e infrastrutture. Per Morello, il rischio è di indebolire l’unità della magistratura senza affrontare le cause strutturali delle inefficienze.

La rievocazione del caso Tortora tramite la serie 'Portobello' offre una riflessione sull'attualità delle tematiche legate a giustizia, media e opinione pubblica. Morello ha ribadito l'importanza di un approccio tecnico e indipendente nella valutazione dei casi, per prevenire che la pressione mediatica influenzi le decisioni dei magistrati. Il dibattito su numeri, tempi e riforme della giustizia rimane aperto, sottolineando la responsabilità collettiva di promuovere una cultura giudiziaria rispettosa dei diritti fondamentali dei cittadini, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda di Enzo Tortora.