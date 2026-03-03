Cortinametraggio annuncia i primi sei giurati della sua XXI edizione: Paola Minaccioni, Donatella Finocchiaro, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Aurora Giovinazzo e Damiano Gavino. Il festival, dedicato al cinema breve e fondato da Maddalena Mayneri, si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo 2026, sotto la direzione artistica di Niccolò Gentili e del regista Aldo Iuliano.

L’edizione 2026 si distingue per un carattere innovativo e collaborativo, come dimostrano i numerosi premi in palio. Tra questi figurano il Premio Cortinametraggio in collaborazione con Enel per il Miglior Corto Assoluto, il Premio Young Frecciarossa, il Premio Miglior Commedia Aermec, il Premio della Stampa e il Premio Miglior Regia.

Sono confermati anche il Premio Anec e Fice, il Premio Giuria del Pubblico, il Premio Rai Cinema Channel e Anpit Italia.

Tra le novità spiccano il Premio Ministero del Turismo, il Premio OBE – Sezione Branded Entertainment, il Premio WGI – Miglior Sceneggiatura, il Premio NaturalMente, Federappalti Azienda Italiana e il Premio Speciale Miglior Corto Romania.

La giuria e la formula del festival

Cortinametraggio, giunto alla ventunesima edizione, si conferma come una piattaforma d’eccezione per il cortometraggio italiano e internazionale. Le prime sei nomine – Paola Minaccioni, Donatella Finocchiaro, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Aurora Giovinazzo e Damiano Gavino – evidenziano il mix di talento affermato e voci emergenti che caratterizza la manifestazione.

Niccolò Gentili e Aldo Iuliano lavorano per coniugare ricerca, intrattenimento e visioni oltreconfine, celebrando un formato libero e audace del linguaggio cinematografico.

Un quadro aggiornato dell’edizione 2026

La XXI edizione di Cortinametraggio si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo 2026, in una cornice già arricchita dalle Olimpiadi Invernali. Le giurie e i premi confermano l’orizzonte multidimensionale del festival, che dialoga con settore industriale, critica, pubblico e istituzioni culturali. La presenza di riconoscimenti quali OBE – Sezione Branded Entertainment e WGI – Miglior Sceneggiatura testimonia il dialogo con nuovi linguaggi e sensibilità narrative.

L’evento si inserisce in un contesto dinamico e propulsivo, dove Cortinametraggio conferma il suo ruolo di laboratorio creativo e trampolino di lancio per il cinema breve, valorizzando professionalità consolidate o in ascesa e sostenendo la scrittura, la sperimentazione e l’internazionalità.