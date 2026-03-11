Riccardo Muti, figura di spicco della direzione d'orchestra italiana, ha inaugurato un nuovo percorso didattico e artistico a Ravenna, affiancato dall'Orchestra Giovanile Cherubini. L'iniziativa vede la partecipazione di dodici studenti selezionati da conservatori di tutta Italia, un'opportunità formativa che si svolge presso il prestigioso Teatro Alighieri. L'obiettivo è duplice: arricchire la preparazione dei giovani musicisti e valorizzare il patrimonio musicale nazionale attraverso un prezioso scambio intergenerazionale di esperienze.

L'evento è il frutto di un'accurata selezione che ha portato sul palco dell'Alighieri dodici tra i migliori studenti provenienti dai conservatori di Bolzano, Genova, Latina, Perugia, Reggio Calabria, Roma "Santa Cecilia", Torino e Venezia.

Questo appuntamento si inserisce nel più ampio programma della Riccardo Muti Italian Opera Academy, un'entità dedicata alla trasmissione diretta delle competenze musicali. I giovani strumentisti avranno l'opportunità di esibirsi al fianco dei musicisti già affermati dell'Orchestra Cherubini. Come sottolinea Riccardo Muti, “Questa iniziativa permette ai ragazzi di affiancare musicisti giovani come loro ma con un’esperienza professionale già consolidata, in una logica di formazione reciproca”.

Una collaborazione unica tra formazione e spettacolo

I giovani talenti selezionati includono i violinisti Angelica Ingrassia, Lisa Antonicelli e Sara Gambacciani, i violisti Enrica Giannini e Lorenzo Dalla Torre, i violoncellisti Giuseppe D’Amico e Alessandro Casini, Francesco Ferrarini al contrabbasso, Francesco Cardile al flauto, Sara Maggiore al clarinetto, Gabriele Crivellaro al corno e Antonio Martino alla tromba.

Tutti avranno la possibilità di lavorare direttamente con Riccardo Muti e partecipare alle prove e ai concerti della Cherubini, istituzione fondata dal maestro nel 2004 e composta da musicisti under trenta provenienti da ogni parte d'Italia.

Il progetto si articola in una serie di prove aperte e concerti pensati per favorire il debutto professionale di questi giovani musicisti. Offrono l'opportunità di apprendere “non solo la tecnica orchestrale, ma anche lo spirito e il rispetto per il repertorio”, come evidenzia ancora Muti. L'iniziativa contribuisce inoltre a rilanciare l’attenzione sull’importanza dei conservatori italiani nella formazione delle nuove generazioni di artisti.

Il Teatro Alighieri e la storia dell’Orchestra Giovanile Cherubini

Il Teatro Alighieri, storica sede di numerosi eventi musicali a Ravenna, rappresenta un crocevia fondamentale per l'attività concertistica della città. Costruito nel XIX secolo e dedicato a Dante Alighieri, ha consolidato il suo ruolo di centro culturale anche grazie alla sua programmazione che include stagione lirica, concerti sinfonici ed eventi internazionali. L'Orchestra Giovanile Cherubini svolge qui regolarmente le proprie attività, contribuendo a rendere il teatro un luogo privilegiato di formazione e debutto per molti musicisti.

Fondata nel 2004 da Riccardo Muti, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini accoglie giovani talenti selezionati tramite audizioni nazionali.

L'orchestra si distingue per la sua forte vocazione formativa: il percorso di ogni componente dura al massimo tre anni, garantendo così un continuo rinnovamento e una costante immissione di nuove energie. Con sede operativa tra Ravenna e Piacenza, la Cherubini è oggi riconosciuta come una delle principali compagini orchestrali giovanili d'Europa e collabora abitualmente con enti lirici e festival di prestigio, consolidando il legame tra formazione e alta produzione musicale.