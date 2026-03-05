Il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, ha espresso grande soddisfazione per l'andamento della quarta edizione del Premio Film Impresa. L'iniziativa ha registrato una risposta particolarmente positiva da parte del sistema produttivo italiano, con oltre 200 candidature pervenute da ogni angolo del Paese. Di queste, ben 32 provengono dal Lazio, un dato che evidenzia una crescita sostanziale rispetto alla prima edizione del concorso.

Un’edizione in crescita

Il Premio Film Impresa, promosso da Unindustria e giunto alla sua quarta edizione, conferma l'interesse sempre maggiore delle imprese verso il linguaggio audiovisivo.

I film in concorso spaziano attraverso tutti i settori produttivi, dal manifatturiero ai servizi avanzati, e sono stati realizzati da realtà di ogni dimensione, dalle piccole e medie imprese alle grandi multinazionali. Questo dimostra la notevole capacità del mezzo audiovisivo di narrare l'eccellenza, il lavoro e l'innovazione che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Il valore del racconto d’impresa

Secondo le dichiarazioni di Biazzo, le opere presentate mettono in luce un forte desiderio di raccontare il “saper fare” italiano e di consolidare l'identità dei territori in cui le imprese sono attive. Il successo del Premio Film Impresa rafforza la convinzione che il dialogo tra il mondo dell'impresa e quello della cultura generi un circolo virtuoso, fondamentale per la crescita dell'intera comunità.

Contesto e conferme

L'impegno di Unindustria nel promuovere il racconto audiovisivo dell'impresa italiana trova conferma in questa edizione del premio, che segna un ulteriore passo avanti nell'integrazione tra questi due ambiti.