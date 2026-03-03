Roberto Vecchioni ha dovuto sospendere alcune date del suo tour “Tra il silenzio e il tuono 2026” a causa di un problema di salute che richiede un periodo di riposo di alcune settimane. Le tappe previste il 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono state rinviate. Le nuove date sono state fissate per settembre e maggio. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove programmazioni. Le restanti date del calendario del tour sono confermate.

Riprogrammazione delle tappe del tour

Sono state riprogrammate quattro date originariamente fissate nei mesi di marzo e aprile. La data del 6 marzo a Roma, presso il Teatro Brancaccio, è stata spostata al 30 settembre. La tappa del 13 marzo a Milano, al Teatro Dal Verme, è ora prevista per il 28 settembre. Il concerto del 24 marzo a Legnano, al Teatro Galleria, è stato riprogrammato per il 21 maggio. Infine, la data del 2 aprile a Genova, al Teatro Ivo Chiesa, è stata posticipata al 27 maggio. I biglietti acquistati per le date originarie resteranno validi per le rispettive nuove programmazioni. Tutte le altre tappe previste dal tour “Tra il silenzio e il tuono 2026” sono confermate nella loro programmazione originale.

Il tour «Tra il silenzio e il tuono 2026»

Il tour si articola in numerose date teatrali distribuite su tutto il territorio nazionale. L’impostazione narrativa è quella tipica dello stile di Vecchioni, in cui i brani musicali si alternano a riflessioni e dialoghi con il pubblico. Le date confermate includono, oltre a quelle riprogrammate, tappe successive previste a Bergamo (ChorusLife Arena), Torino (Teatro Colosseo), Catania (Teatro Metropolitan), Palermo (Cinema Teatro Golden), Agrigento (Palaforum Bellavia), Bologna (Teatro Europauditorium) e Brescia (Teatro Grande). I concerti successivi a quelli rinviati sono quindi confermati e si svolgeranno come da calendario originale.

Un riposo necessario per l’artista

Il rinvio delle quattro date è motivato da ragioni di salute che rendono necessario un periodo di pausa per l’artista. L’organizzazione ha assicurato che i biglietti già emessi saranno validi per le nuove date, adattando così la tournée alle esigenze di recupero di Vecchioni senza penalizzare il pubblico. Le tappe riprogrammate si collocano tra maggio e settembre. È quindi prevedibile che, salvo ulteriori imprevisti, l’artista possa riprendere il tour nella sua interezza, garantendo la continuità delle esibizioni programmate.